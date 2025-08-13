Paura nel Cremonese, bimbo di 6 anni azzannato da un alano: il piccolo è stato operato

Tanta paura a Torricella del Pizzo (Cremona), dove un alano ha azzannato un bimbo di 6 anni, ferendolo in modo serio. L'animale, di razza alano, è di proprietà della famiglia del piccolo.

Stando a quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 13 agosto. A quanto pare sarebbe accaduto tutto in brevissimo tempo. Il bambino si è avvicinato al cane, che in quel momento stava riposando, per giocare un po'. Quest'ultimo ha reagito in modo inatteso, scagliandosi contro il piccolo. Il bimbo è stato morso alla testa, in zona occipitale, riportando una seria ferita.

L'allarme è scattato subito e sul posto si sono precipitati i soccorsi. Compresa la situazione, gli operatori sanitari hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Una volta stabilizzato, il piccolo è stato caricato sull'elicottero e trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova attualmente ricoverato.

I medici hanno provveduto a sottoporre immediatamente il bambino a

Per fortuna il bimbo non si trova in gravi condizioni. Pare inoltre che non abbia mai perso conoscenza, che è un ottimo segno.