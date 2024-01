Paura in piazza San Pietro: armato di coltello cerca di entrare prima dell'Angelus

Tanta paura nella mattinata di oggi, domenica 28 gennaio, in piazza San Pietro, dove un uomo armato di coltello è stato fermato dai poliziotti poco prima di riuscire ad accedere all'area destinata ad accogliere i fedeli. Per fortuna tutto si è concluso solo con un grande spavento e il ferimento di un agente, rimasto lievemente contuso a una gamba durante le fasi dell'arresto.

Stando a quanto riferito dalle autorità, tuttora impegnate nelle indagini per ricostruire la dinamica della vicenda e comprendere i motivi alla base del folle gesto del responsabile, l'episodio si è verificato intorno alle ore 8.00. L'individuo, un 51enne di nazionalità italiana, è stato bloccato in via della Conciliazione dagli agenti della polizia di Stato preposti ai controlli preventivi sui fedeli intenzionati ad accedere a piazza San Pietro per assistere all'Angelus di Papa Francesco.

Grazie ai metal dectector in dotazione, i poliziotti sono riusciti a comprendere che l'uomo portava con sé un oggetto metallico: durante la conseguente perquisizione hanno quindi rinvenuto un lungo coltello da cucina addosso al 51enne, che sarebba andato in escandescenze. Dopo una breve colluttazione, gli uomini in divisa sono riusciti ad avere la meglio sul facinoroso, disarmandolo e facendo scattare le manette ai suoi polsi

In quelle fasi concitate uno degli agenti è rimasto lievemente ferito, riportando delle lesioni a un ginocchio: trasportato al pronto soccorso, quest'ultimo è stato medicato ed ha ricevuto una prognosi di 10 giorni. Restano ancora ignote, per il momento, le motivazioni alla base del folle gesto del 51enne.

Nella giornata di domani, lunedì 29 gennaio, si terrà l'udienza di convalida del fermo dinanzi al giudice monocratico del tribunale penale di piazzale Clodio a Roma