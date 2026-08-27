Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 07:14
In evidenzaAggiornato alle ore 07:14
Cronaca locale

Per i bimbi fragili tornano i campus al museo

Museo del ‘900 e Fondazione Prada nelle visite offerte alle famiglie in difficoltà

Chiara Campo
Campus museo Milano
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Visite guidate alla Fondazione Prada, al Museo del Novecento, al Museo della Scienza e tecnologia al Mudec e al Junior Lab dell’Adi Design Museum, in zona Chinatown, accompagnate da laboratori a tema (da «costruiamo gli spazi» a «il mio museo ideale»). Dal 31 agosto al 4 settembre torna il progetto-campus estivo offerto (gratuitamente) dalla Fondazione Asilo Mariuccia a bambini dai sei agli undici anni in condizioni di fragilità socio-economia. Una settimana alla scoperta di case-museo, fondazioni, immaginando il loro museo dei sogni, un modo per stimolare la loro curiosità e creatività, accompagnati da educatrici e professionisti esperti del settore. Il campus offerto a circa quaranta bimbi, residenti in zone periferiche, è già stato proposto a fine luglio e ora torna con una nuova finestra nella prima settimana di settembre con le scuole ancora chiuse, è anche un modo per alleggerire senza spese le famiglie in un momento che può critico per chi lavora e con meno supporti da parte del sistema educativo. «Per fare un museo. Piccoli designer vivono, interpretano e ripensano il museo» è il titolo del progetto educativo promosso dalla Fondazione dell’ambito del bando «Cultura diffusa» 2025 di Cariplo.

La Fondazione Asilo Mariuccia è una realtà ben radicata sul territorio, addirittura, non avrebbe bisogno di presentazioni. Assiste donne e bambini in difficoltà, minori soli, a Milano conta un centro antiviolenza, due case rifugio a indirizzo segreto, tre comunità educative mamma-bambino, diciotto appartamenti per l’autonomia mamma-bambino, cinque appartamenti in housing sociale.

Durante il campus i bambini saranno accompagnati dalle educatrici di Fondazione Asilo Mariuccia e Fondazione Libellula. Un’occasione per uscire dalla quotidianità, accedere a luoghi e opportunità culturali non sempre abituali e vivere un’esperienza estiva di scoperta e socialità. E obiettivo del progetto, sottolinea la Fondazione, è fornire ai bimbi strumenti per interpretare la realtà e immaginare il futuro. L’intervento infatti culmina nella creazione di una vera e propria proposta museale da parte dei partecipanti, per renderli luoghi più inclusivi e attivi. E quindi i professionisti spingono i baby designer a collaborare, analizzare, ideare. E a raforzare la propria autostima, la capacità di esprimersi e lavorare in gruppo, una sala e un disegno dopo l’altro.

CampusMuseo Del NovecentoMilano

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.