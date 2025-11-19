Cerca di salire sul traghetto e finisce in mare. Si salva salendo sul tettuccio

Cercava la strada corretta per raggiungere il traghetto e imbarcarsi per l'Albania, ma ha sbagliato il percorso e quindi perso il controllo della propria auto, finendo così nella acque del porto di Bari: per sua fortuna il protagonista della vicenda è riuscito a mettersi in salvo salendo sul tettuccio della vettura, consentendo così ai soccorritori di intervenire in tempo e riportarlo sano e salvo a terra.

L'incredibile episodio si è verificato nella serata di ieri, martedì 18 novembre. Secondo le poche notizie filtrate finora, dal momento che gli inquirenti sono tuttora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, l'automobilista stava tentando di raggiungere il traghetto per l'Albania quando, presumibilmente anche a causa della scarsa visibilità dovuta alle pessime condizioni meteo, invece di svoltare verso l'area di imbarco ha proseguito dritto dinanzi a sé, oltrepassando così le barriere di sicurezza e finendo in mare.

Fortunatamente l'uomo, un cittadino di nazionalità albanese, è riuscito a sfondare il parabrezza e a uscire dall'abitacolo prima che si riempisse d'acqua, raggiungendo quindi il tettuccio dell'auto. La sua prontezza è probabilmente risultata determinante, e ha consentito agli operatori di intervenire per riportarlo a terra in sicurezza, prima che il mezzo si inabissasse.

Gli uomini della Capitaneria del porto di Bari si sono tuffati in acqua e lo hanno ricondotto sul molo, dove è stato affidato alle cure dei sanitari: per fortuna, tuttavia, l'automobilista non ha riportato gravi conseguenze.

Poco dopo sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Nucleo sommozzatori, i quali hanno fornito il loro contributo per recuperare il veicolo.