Perde i sensi in uno scontro di gioco: paura per il figlio del ministro Tajani

Filippo Tajani, figlio 31enne del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, è stato trasferito in elicottero all'ospedale Gemelli di Roma per le conseguenze di un incidente di gioco avvenuto durante la partita di calcio tra Paliano e Ferentino valida per la 20ma giornata del Campionato di Eccellenza Laziale. È accaduto sul terreno dello stadio Piergiorgio Tintisona di Paliano al 38° minuto di gioco, dopo uno scontro molto duro tra due calciatori. Filippo Tajani è rimasto a terra senza conoscenza e per questo è stato fatto intervenire subito un elicottero del 118. È stato trasferito nell'ospedale della Capitale dove sono in corso accertamenti, dopo aver ripreso conoscenza.

Immediato l’intervento dei soccorsi: viste le condizioni del giovane, si è reso necessario il trasporto d’urgenza nell'ospedale della Capitale dove sono in corso accertamenti, dopo aver ripreso conoscenza. Un’eliambulanza è atterrata sul terreno di gioco dello stadio “Tintisona” per garantire il trasferimento nel minor tempo possibile. Il ministro Tajani, che non era presente alla partita, si è messo in viaggio per raggiungere il figlio in ospedale. Ora in ospedale Filippo Tajani è però cosciente e l’ansia si è notevolmente ridotta.