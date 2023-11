Pescara, crolla il muro del tunnel: tragedia sfiorata e panico tra gli automobilisti

Giornata di forti piogge in Abruzzo, interessato da un'ondata di maltempo che va avanti dalla scorsa notte. Le conseguenze negative per le grandi precipitazioni d'acqua non si sono fatte attendere: ha improvvisamente ceduto il muro di contenimento laterale della galleria San Silvestro, sulla circonvallazione tra Pescara e Francavilla al Mare, invadendo la careggiata stradale. La tragedia è stata sfiorata: proprio in quel momento stava transitando un'auto che è finita contro il lastrone di cemento, che però per fortuna non ha travolto la vettura.

Non si è verificato così l'epilogo peggiore: il conducente, un uomo di 65 anni, ha riportato solamente delle contusioni alle braccia. Allo stato attuale le sue condizioni di salute non desterebbero particolare preoccupazione. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e il personale dell'Anas. Molte le auto rimaste bloccate. Il tunnel è stato chiuso e di conseguenza il traffico è stato deviato sulla Statale adriatica, dove tra l'altro si segnalano diversi disagi e ulteriori tratti interrotti. La situazione viabilità resta pertanto assai critica.

Attimi di grande paura e di panico che alla fine hanno lasciato spazio a un sospiro di sollievo considerando lo scenario drastico a cui si stava per andare incontro. Luisa Russo, sindaco di Francavilla al Mare (in provincia di Chieti), sul proprio profilo Facebook ha invitato la cittadinanza a rimanere a casa: " Non vi avventurate. È una situazione di emergenza assoluta ". Anche perché in tutto ciò è esondato il canale di via dei Frentani. Il primo cittadino, considerando l'emergenza maltempo in atto e i controlli del caso che dovranno essere effettuati per la sicurezza, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private), compresi il nido comunale di via dei Piceni e il Liceo Scientifico Volta.

Un automobilista che verso le 18:15 ha percorso la galleria San Silvestro, dunque poco prima del cedimento della parete laterale sulla corsia in direzione Sud, ha raccontato all'Ansa di aver visto " acqua sia a terra sia sgorgare dalle pareti laterali ". In un video che sta circolando sui social un uomo riprende la situazione in diretta e commenta: " Abbiamo sentito un tonfo, è crollata la volta della galleria. Stanno facendo tutti dietrofront ". Non a caso nel filmato vengono immortalate le altre macchine intente a svolgere l'inversione a u.

Inoltre l'Anas ha fatto sapere che la Statale 16 "Adriatica" è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni all'altezza di Ortona (Chieti), a causa di un allagamento provocato dalle forti piogge che stanno interessando la zona. Il traffico è deviato sulla viabilità comunale alternativa. Sul posto è presente il personale per gestire il traffico in sicurezza, al fine di consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.