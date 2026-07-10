Paura per Pierluigi Diaco: svaligiata la sua villa sull’Appia Antica

Luci accese e tutto a soqquadro. Non era così che Pierluigi Diaco, giornalista e volto tv della Rai per essere il conduttore di “BellaMa’”, aveva lasciato casa quando è uscito con il suo compagno, Alessio Orsingher, la sera del 1° luglio. Al rientro, infatti, la sgradita sorpresa di aver subìto un furto.

Cosa è stato rubato

Come anticipato, i fatti sono avvenuti alcuni giorni fa. Intorno alle ore 20 i due hanno lasciato la dimora sull’Appia Antica per poi farvi rientro alcune ore dopo: come scrive Repubblica, i ladri avrebbero sfondato una porta finestra per fare irruzione all’interno e cercare di portar via più refurtiva possibile. La cassaforte non è stata trovata ma da una prima ricostruzione sarebbero stati rubati oggetti di valore, gioielli, capi d’abbigliamento ma anche ricordi personali del conduttore. Appena fatto rientro, Diaco ha allertato le forze dell’ordine che sono giunte poco tempo dopo assieme alla polizia scientifica che sta facendo tutti i rilievi del caso.

La telecamera di sorveglianza

A tal proposito, emergono già alcuni particolari: la banda di ladri, probabilmente Rom specializzati in furti negli appartamenti, non sarebbero poi così esperti viste le numerose tracce evidenti e visibili (come le impronte digitali) che hanno lasciato nella villa. Prima di fuggire via con il bottino, i malviventi si sarebbero trattenuti per almeno una ventina di minuti. Uno degli strumenti che potrebbe essere d’aiuto agli investigatori riguarda l’unica telecamera esterna che potrebbe aver ripreso i malviventi e, di conseguenza, essere un valido aiuto per la loro identificazione.

Non è certamente la prima volta che dei topi d’appartamento si fanno ingolosire dalla storica Appia Antica di Roma: circa un anno fa, sempre nel mese di luglio, è stata svaligiata la residenza della vedova di Domenico Modugno, Franca Gandolfi, alla