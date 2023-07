Piscina gonfiabile e ombrellone sul treno regionale: l'ultima follia sui social

Ormai non c'è più limite alle follie che certi soggetti sono pronti a compiere per farsi grandi con il gruppo: dopo le tante "bravate" a cui abbiamo assistito sui social, arriva anche il piscina-party sul treno. A mostrare cosa sta accadendo sui convogli italiani ci ha pensato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha postato sui propri profili social un video che non ha bisogno di molte spiegazioni.

La piscina sul treno

Non si conosce la data di registrazione del filmato, né quale sia il treno a bordo del quale è andata in scena l'ennesima "bravata". In tutto sono almeno sei i personaggi coinvolti nella vicenda. Nel video pubblicato da Matteo Salvini, si vedono i ragazzi posizionare in un vagone trovato vuoto una piccola piscina rotonda, poi accuratamente riempita con delle bottiglie d'acqua portate per l'occasione. Con musica in sottofondo, alcuni ragazzi si gettano nella piscinetta, provocando anche degli inevitabili schizzi d'acqua, mentre altri ridono e filmano la scena, pronti a postarla sui social network. " Il capo dei treni porta la piscina in treno con i suoi sicari ", si legge nella didascalia del video, postato su TikTok.

Insomma, niente di nuovo, purtroppo. Pur di apparire e ottenere like, certi giovani sono proprio pronti a tutto, mettendo in secondo piano il rispetto per gli spazi comuni. Nel vagone in cui si trovano sembrano esserci solo loro, ma questo non giustifica in alcun modo il disordine provocato. A suon di tuffi, infatti, parecchia acqua esce fuori, e chi rimedierà al disastro? A chiederselo è anche il leader della Lega, che condanna le azioni di questi ragazzi. " E chi pulisce? Questi imbecilli, con mamma e papà? ", è la polemica domanda del vicepremier. La speranza è che grazie al video gli autori vengano rintracciati.

La reazione del web

Non si è fatta attendere la risposta indignata del popolo del web. Troppe le manifestazioni di incuranza verso il prossimo e di sregolatezza alle quali si è costretti ad assistere a cadenza quasi quotidiana. " Siamo stati tutti ragazzi ma una volta era impensabile compiere simili misfatti! I ragazzi oggi pensano di poter fare e dire qualsiasi cosa fregandosene altamente degli altri, non pensano alle conseguenze che possono derivare da certi stupidi ed insensati comportamenti ", scrive un utente su Facebook. " Prima cosa ci sono famiglie che non educano i propri figli sin da piccoli e poi si vedono i risultati e poi penso che non esistano pene adeguate. I ragazzi spesso sono annoiati, non studiano e né lavorano, questo è il grande problema... qualche mese a fare lavori socialmente utili, ma fatti seriamente forse potrebbero iniziare a raddrizzare certi soggetti ".