Precipita da una finestra di casa a Roma: bimbo di 11 anni gravissimo

Sono gravissime le condizioni di salute del bambino di 11 anni precipitato da una finestra di casa a Roma durante il pomeriggio di oggi, giovedì 5 dicembre.

Stando alle poche notizie fatte filtrare dalle forze dell'ordine, tuttora impegnate nelle indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quello che al momento appare come un incidente, i fatti si sono verificati poco dopo le ore 18.00 in uno stabile al civico 70 di via Igino Giordani al Collatino, quartiere sito nella periferia est della Capitale.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata un'anziana donna ad assistere al volo del bimbo dalla finestra e a far scattare immediatamente i soccorsi: l'11enne, caduto nel cortile interno del palazzo, è stato prontamente assistito dai sanitari dal 118, giunti sul posto indicato dalla testimone a sirene spiegate. Il personale medico ha tentato di rianimare la vittima, rinvenuta in stato di incoscienza, e l'ha poi caricata a bordo dell'ambulanza che lo ha condotto all'ospedale Bambino Gesù di Roma in condizioni gravissime.

Resta ancora da chiarire cosa sia

accaduto e se con il bimbo in quel momento in casa ci fosse anche qualcun altro, ed è per far luce sull'intera vicenda che si stanno occupando ora di condurre legli uomini della polizia di Stato.