"Una presa in giro alla città". Il Comune Milano sgombera gli abusivi ma dà loro case popolari

I problemi di sicurezza e degrado di Milano sono ormai noti a tutti e finora da Palazzo Marino non sono stati presi provvedimenti adeguati per risolverli. Si tampona, si nascondono, come si fa con la polvere sotto i tappeti. Intanto, però, sempre più persone vanno via dalla città, perché il costo della vita che impone Milano, sempre più alto, si aggiunge alla paura di uscire la sera, di essere derubati o, peggio, di essere vittime di violenza. Ma la giunta continua a coccolare quello che da sempre rappresenta il suo bacino di voti, costituito anche da stranieri e centri sociali, che si oppongono alle riqualificazioni. Eppure, di zone di Milano da sistemare e rendere nuovamente degne di una società civile ce ne sarebbero tante. Ed è da qui che parte la denuncia dell'onorevole Riccardo De Corato, oggi deputato ma in passato assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia e assessore al Comune di Milano.

" Leggo che stamattina il Comune ha sgomberato l'area delle baracche abusive in via Passo Rolle in zona Parco Lambro a Milano. Bene operazione di pulizia e sicurezza ma che senso ha che Granelli faccia sgomberare l'area e poi dia soluzioni abitative a tutti quegli abusivi, delinquenti e a volte anche criminali, che vivono in quelle baracche ", si chiede l'onorevole, mettendo in evidenza una chiara contraddizione in termini da parte del Comune, che in questo modo premia chi commette un reato.

" Questi ultimi, dove li avete ricollocati? Nelle case del Comune? È una presa in giro alla città! Le giunte di Centrodestra, con i Sindaci Albertini e Moratti, quando sgomberavano determinate aree ed il sottoscritto era sempre presente in qualità di Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, gli abusivi che le occupavano venivano prontamente cacciati e allontanati da Milano ", ha dichiarato De Corato. E non stupisce che gli stessi cittadini di Milano alzino la voce contro questo atteggiamento da parte della giunta di sinistra.

Anche perché le graduatorie per l'assegnazione delle case popolari in città vedono molte famiglie bisognose in attesa da molto tempo. Quindi, si chiedono i cittadini, perché premiare chi per anni ha occupato abusivamente un suolo pubblico? Una risposta che non c'è, che il Comune non dà e che da tempo resta sospesa.