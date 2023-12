"Ogni creatura nasce sacra". Follia animalista: blocca la Messa di Natale

Si è introdotta nella cattedrale, mentre la messa stava per iniziare. E dopo aver raggiunto l'altare, si è inginocchiata e ha mostrato ai fedeli uno striscione per protestare contro il consumo di carne durante i cenoni delle festività. Questa l'iniziativa surreale messa in atto da una giovane animalista, per un blitz andato in scena nelle scorse ore a Palermo. Un'azione che è stata successivamente rivendicata poi dal gruppo "Ribellione Animalista", con gli attivisti stessi che sui social network hanno spiegato le ragioni alla base del gesto. Sulla base di quanto ricostruito, l'episodio è accaduto durante la Messa di Natale, nella chiesa principale del capoluogo della Sicilia. Quando i fedeli avevano ormai preso posto fra le navate e la funzione stava per iniziare, l'attivista sarebbe entrata nel luogo di culto camminando fino all'altare.

E a quel punto, avrebbe esposto lo striscione di protesta. " Ogni creatura nasce sacra" si leggeva, sopra al logo di Ribellione Animale. Un fuori programma che ha certamente sorpreso i fedeli in attesa dell'inizio della funzione, causando reazioni contrastanti: non tutti avrebbero gradito. L'attivista avrebbe comunque raggiunto anche il leggio utilizzato per le letture, dal quale avrebbe elencato ai presenti i motivi della sua azione. Ed avrebbe invitato i fedeli, sempre più perplessi, a non mangiare carne durante le feste. Un blitz che sarebbe ad ogni modo durato pochi minuti, a quanto sembra: all'animalista sarebbe stato infatti ricordato l'imminente inizio della funzione liturgica e dopo aver parlato, la stessa donna avrebbe abbandonato l'altare e la chiesa. Per un gesto che è come detto stato rivendicato da Ribellione Animalista, sulla pagina Facebook dell'associazione.