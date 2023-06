"Qualcuno vuole fare qualcosa?". La rabbia di Giulia Salemi contro Sala

Dopo Chiara Ferragni lo scorso anno, che poi fece marcia indietro per motivi che non staremo qui a indagare, un altro personaggio noto alle cronache rosa e al gossip ha deciso di alzare la voce contro il sindaco per chiedere più sicurezza in città. Giulia Salemi, influencer e personaggio gravitante nell'universo dei reality del nostro Paese, è intervenuta per denunciare e troppe aggressioni che si stanno verificando a Milano, soprattutto perché a essere stato vittima di una delle ultime alla ribalta delle cronache è stato uno dei suoi amici più cari.

" Molto dispiaciuta di vedere questo video perché conosco il ragazzo aggredito. Ma a prescindere, è una vergogna quello che continua a succedere a Milano, per di più in centro e alle 5 di pomeriggio ", ha detto Salemi commentando l'intervista che la vittima ha rilasciato in esclusiva alle telecamere di Morning news, il programma di informazione estivo di Canale5, condotto da Simona Branchetti. Quindi, nel post in cui menziona il profilo di Beppe Sala, sindaco della città, l'influencer ha aggiunto: " Qualcuno vuole fare qualcosa o andiamo avanti così? ". Purtroppo, Giulia Salemi non ha lo stesso allure di Chiara Ferragni e lo stesso peso nella Milano che conta, quindi probabilmente il sindaco ignorerà le sue parole, così come fa regolarmente con le denunce che arrivano dai cittadini quotidianamente.