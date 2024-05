Ritrovata Denise, la 17enne era scomparsa a Taormina

È stata ritrovata in una casa di campagna nella zona di Giarre (Catania) Denise D'Arrò, la 17enne scomparsa a Trappitello, nella provincia di Messina, da una settimana. Stando a quanto riferiscono i carabinieri in un comunicato stampa, la ragazza sta bene e si sarebbe allontanata volontariamente dalla sua abitazione. Dunque non ci sarebbero altre persone coinvolte nella vicenda.

Le ricerche

Nella denuncia di scomparsa, formalizzata lo scorso 8 maggio, la madre aveva riferito che la figlia si era allontanata a piedi dalla sua casa di Trappitello, attorno alle 20 della sera del 2 maggio, insieme al suo cagnolino. La Prefettura ha quindi attivato immediatamente il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, a cui hanno partecipato i carabinieri della Compagnia di Taormina e dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia, la polizia, i vigili del fuoco, le unità cinofile molecolari, i volontari e le associazioni di Protezione Civile. Nel corso delle ricerche, coordinate dalla Procura della Repubblica di Messina, sono state passate al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Grazie ai filmati, si è riusciti a risalire al luogo dove la ragazza poi è stata ritrovata.

La sorella: "Non fateci domande"

A confermare il ritrovamento è stata la sorella di Denise, Pina D'Arro, con un post pubblicato su Facebook questa mattina presto. " Buongiorno a tutti. - si legge nel messaggio - Volevo avvisare che mia sorella Denise è stata ritrovata dalle forze dell'ordine. Grazie a tutte le condivisioni e grazie per tutto l'affetto dimostrato in un momento di terrore così difficile per noi. Grazie a chi con una chiamata o un messaggio non ci ha fatto sentire soli ". Poi l'invito a rispettare la privacy familiare: " Per favore, non chiedeteci dove e con chi era. - continua la ragazza - per noi è importante averla ritrovata. Al resto ci penseranno le forze dell'ordine ".

L'appello della madre