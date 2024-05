"Sono scossa, erano calde". Nuova indagine su Denise Pipitone. E spunta una foto

Dopo il ritrovamento delle cimici nel luogo in cui scomparve Denise Pipitone, c’è un’indagine in corso per violazione della privacy.

A rivelarlo è stata la mamma della bambina scomparsa nel 2004, Piera Maggio, che ha spiegato a “Chi l’ha visto?” come due microspie, con le stesse iniziali, siano state trovate nei giorni scorsi nell’immobile in cui vive: uno era nell’androne dello stabile, l’altro nel “ famoso ” garage-cucina sul piano cottura. Il garage cucina è stato infatti uno degli ultimi posti in cui Denise è stata vista, prima di seguire il cuginetto e venire rapita.

“ Erano collegate alla rete ed erano caldissime. Quando sono state staccate si vedeva che erano funzionanti ” ha raccontato Piera Maggio, che non ha idea della natura delle microspie. “ Tutto ciò mi ha scosso tantissimo. Dopo 20 anni ti ritrovi ancora a casa le cimici ” ha aggiunto.

La famiglia di Denise ha sporto denuncia ai carabinieri, che ha provveduto a un sopralluogo e al sequestro delle cimici. Immediatamente la procura di Marsala ha notificato a Piera Maggio l’apertura di indagini contro ignoti con l’accusa di interferenza illecita nella vita privata. Quello che l’indagine mira a scoprire è quando siano state piazzate le microspie, se fossero funzionanti e soprattutto chi le avrebbe piazzate.

Certo è che non si tratterebbe della prima volta: in questi anni mamma Piera e i suoi famigliari hanno ritrovato in altre occasioni cimici nei tre appartamenti dello stabile appartenenti alla famiglia. Ma mai era stata aperta un’indagine, il che la porta e ipotizzare che non si tratti di un’intercettazione legata allo Stato e alle forze dell’ordine, ma che l’intercettazione abbia un’altra natura: “ Mi porta a pensare che qualche privato abbia violato la nostra abitazione ”.

La donna ha commentato che “ ben venga ” se si è trattato di microspie appartenenti allo Stato, anche perché lei e i suoi parenti non hanno nulla da nascondere, neppure nei luoghi sensibili in cui talvolta queste cimici sono state ritrovate.

Intanto si continua a cercare Denise. “Chi l’ha visto?” ha parlato di qualche telespettatore che ha inviato alla trasmissione la foto di una donna che potrebbe essere la stessa immortalata nel filmato girato a Milano dalla guardia giurata Felice Grieco a quasi due mesi dalla scomparsa della bimba.

La trasmissione sta cercando ganci e riscontri, nella speranza che questa sia la volta buona.