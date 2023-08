Record di furti a Roma: 10 arresti in poche ore

Roma in ostaggio di ladri e borseggiatori. I dati più recenti illustrano e confermano una situazione purtroppo già nota che richiede interventi urgenti dal punto di vista della sicurezza. In pochissime ore le forze dell'ordine hanno provveduto ad affettuare ben 10 arresti, e fra i soggetti fermati c'era anche una minorenne. Questo lo stato in cui versa la Capitale.

Le strade non sono più sicure

In questo periodo il centro storico viene maggiormente sorvegliato dalle autorità locali, anche per via della grande concentrazione di turisti. Ciò, però, non sembra fungere da deterrente per i ladri, che continuano a colpire. Ecco che in poche ore le forze dell'ordine hanno arrestato ben 10 persone. I fermi sono stati tutti convalidati. Fra i soggetti fermati, come anticipato, anche una minorenne. Si tratta di una ragazzina di 15 anni residente nel campo nomadi di Castel Romano.

I carabinieri l'hanno sorpresa mentre cercava di allontanarsi col portafogli di una turista italiana. La donna, secondo la ricostruzione, era sulla banchina della fermata della metro "Colosseo" quando è stata derubata con estrema rapidità. I militari hanno recuperato il maltolto, restituito poi alla proprietaria, e fermato la giovane ladra, la quale è stata accompagnata presso un centro di prima accoglienza di Roma che si occupa di accogliere soggetti selezionati dall'Autorità minorile. Alla fermata della metropolitana "Colosseo" è stato derubato anche un turista polacco, preso di mira da due ragazze cubane di circa 20 anni. Le giovani erano però già tenute d'occhio dai carabinieri, che sono immediatamente entrati in azione, cogliendole sul fatto. Le due sono state arrestate e il portafogli rubato è tornato al suo legittimo possessore.

Il borseggio è una delle forme di furto più largamente utilizzate per le strade della Capitale, ecco perché è importante fare attenzione. Impegnanti in un'operazione di pattugliamento, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato quattro donne: una di 37 anni e tre di 33 anni, tutte con precedenti alle spalle e senza fissa dimora. Le donne si trovavano a bordo della metropolitana linea B, in direzione Laurentina, e durante il tragitto hanno puntato e derubato un turista straniero a cui è stato sottratto il marsupio. Anche in questo caso i militari sono riusciti a recuperare la refurtiva e a restituirla al proprietario.

I ladri attaccano anche al ristorante

Il lungo elenco di arresti non è ancora finito. Secondo quanto riferito dalle autorità locali e riportato da Il Messaggero, due uomini e una donna cubani sono stati fermati presso un ristorante di via della Croce. I tre si stavano aggirando con fare sospetto fra i tavoli esterni e in questo modo erano riusciti a impossessarsi della borsa lasciata incustodita da una turista. Gli uomini in divisa sono riusciti fortunatamente a fermarli e a restituire la borsetta alla vittima. Il trio, che aveva già precedenti alle spalle, è finito in manette.

Attenzione ai cellulari

Attenzione non soltanto a zaini e borse. I ladri, infatti, rubano volentieri anche i dispositivi elettronici, specialmente i cellulari. In largo Gaetano Agnesi un romano è stato derubato del proprio telefono, un apparecchio del valore di circa mille euro. Ad essere arrestato un algerino di 31 anni, con precedenti e senza fissa dimora. Lo smartphone è stato restituito al proprietario.