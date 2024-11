Roma, colpo da Valentino. Portate via borse dal valore di 140mila euro

Ascolta ora 00:00 00:00

Grosso colpo messo a segno dai ladri in una delle prestigiose boutique di Valentino. Ad essere preso di mira è stato il negozio in piazza Mignanelli, nel pieno centro di Roma. I criminali hanno agito durante la notte, portando via diverse borse dalla famosa casa di moda fondata nel 1960 da Valentino Garavani e ora gestita dal gruppo Mayhoola for Investments.

Il maxi furto

Al momento gli inquirenti sono impegnati nei rilievi e nella ricostruzione delle dinamiche del furto. Stando alle informazioni rilasciate sino ad ora, i ladri avrebbero agito questa notte, facendo irruzione nella boutique di piazza Mignanelli, vicino piazza di Spagna. Riusciti a entrare intorno alla mezzanotte, hanno frugato fra scaffali e cassetti, portando via diversi modelli di borse lussuose, per un totale di 140mila euro. A dare l'allarme sarebbero satti dei vigilantes che hanno contattato le forze dell'ordine appena si sono resi conto del furto.

A raggiungere la zona sono stati gli agenti del commissariato Esquilino, che hanno subito cominciato con i rilievi e il sopralluogo. Le indagini per rintracciare i responsabili sono state poi affidati ai poliziotti del distretto di Trevi Campomarzio.

Pochi giorni fa un altro colpo

C'è preoccupazione fra gli inquirenti.

Questo episodio, infatti, arriva dopo un colpo commesso solo pochi giorni prima ai danni di una dipendente della boutique. In quel caso i ladri hanno fatto irruzione in casa della donna, in via Marmorata, portando via delle borse di un valore complessivo di circa 40mila euro.