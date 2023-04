Roma, una via diventa un fiume: cosa è successo

Le vie del quartiere romano di Torpignattara sono state invase da un vero e proprio fiume d'acqua: sarebbe bastato un semplice guasto a una tubatura ad allagare in poco tempo strade e marciapiedi, come si vede dalle impressionanti immagini postate da numerosi residenti sui principali social network.

La rottura

L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 24 aprile, e ha mandato in tilt l'intero rione, creando forti disagi anche nella circolazione delle auto. Stando alle prime informazioni circolate dopo che l'acqua ha iniziato a riversarsi lungo via Torpignattara, all'origine del problema ci sarebbe la rottura di una tubatura all'altezza dell'incrocio con via Ciro da Urbino.

L'allagamento della zona, che ha causato danni anche a diversi garage, è avvenuto in modo rapido. Sul posto sono giunte squadre dei vigili del fuoco di Roma, pattuglie della polizia locale e alcuni tecnici dell'Acea. Le autorità hanno chiuso via Torpignattara nel tratto compreso tra i civici 76 e 96, provvedendo poi a deviare il traffico, come riferito da RomaToday, dal civico 129 verso via Natale Palli e via Bartolino da Novara, e poi dall'intersezione con via Casilina in direzione Porta Furba.

Una situazione insostenibile

Tante le lamentele da parte dei residenti del popoloso quartiere, per i quali una situazione del genere non è, purtroppo, una novità. Lo scorso gennaio, presumibilmente a causa di una ruspa impegnata in lavori di riparazione del manto stradale, è avvenuta la rottura della conduttura che allagò la zona tra via Alessi e via da Urbino.

Le chat social del quartiere sono state assaltate da cittadini esausti per l'ennesimo problema. "Dopo i lavori di alcuni mesi fa riecco il guasto. I tombini sono otturati, visto che non passano a spazzare la strada e neanche le perpendicolari, e così la strada ora è un fiume" , commenta una donna. Ed è proprio questo uno degli aspetti maggiormente sottolineati dai residenti: secondo alcuni, infatti, i tombini stradali "non sono evidentemente in grado di accogliere e far defluire l'acqua" e la paura è che "possano mischiarsi le acque nere della rete fognaria comportando grave pregiudizio per la salute pubblica".

Ecco perché viene sollecitato per l'ennesima volta un urgente intervento da parte delle autorità locali e degli uffici preposti del comune di Roma. Il guasto, peraltro, ha portato altre conseguenze, come spiegato da un secondo residente sui social: "A me scorre poco pur mettendo il rubinetto al massimo" , ha raccontato un uomo.