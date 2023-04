Roma, donna di 38 anni accoltella l'ex per gelosia. Stava uscendo con un'altra

Sono le 23.30 di martedì quando una donna ha accoltellato l'ex compagno, colpevole quest'ultimo, secondo la folle gelosia della ragazza, di trovarsi in un bar con un'altra nonostante la relazione tra i due fosse finita da qualche tempo.

Cosa è accaduto

Accade in via Tuscolana, zona Quadraro, più o meno all'altezza del civico 944. La vittima è un uomo domenicano di 43 anni. A colpirlo per due volte con un coltello, ferendolo al collo e sul fianco destro, è una donna, anche lei domenicana, di 38 anni. Non rassegnandosi evidentemente alla fine della loro relazione la donna ha iniziato ad adottare nei suoi confronti atteggiamenti pesanti. Alla fine, accecata da rabbia e gelosia incontrollabile, è andata a cercarlo portando con sé un coltello affilato. È plausibile pensare che abbia seguito l'ex volutamente, immaginando che stesse frequentando un'altra donna, come per altro stava accadento. Come riporta Romatoday, non appena lo ha visto la 38enne gli si è scaraventata addosso armata di un coltello da cucina e l'ha colpito lasciandolo a terra in una pozza di sangue. L'uomo, colto di sorpresa, poco prima di essere colpito avrebbe cercato di calmare la donna ma sfortunatamente per lui è stato tutto inutile. "Traditore, hai un'altra fidanzata", avrebbe urlato la donna mentre infilava il coltello senza scrupoli.

I soccorsi

Sono molte le persone che hanno sentito provenire grida dalla strada e che hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivate poco dopo delle pattuglie della polizia di San Giovanni e del Tuscolano oltre un'ambulanza del 118 con il personale sanitario. Una corsa verso l'ospedale per cercare di salvare l'uomo date le vistose perdite di sangue dall'addome e dal collo. L'uomo è stato trasportato al policlinico di Tor Vergata in codice rosso. Dopo le visite dei medici è stato refertato con sette giorni di prognosi salvo complicazioni.

L'uomo sta meglio e non è in pericolo di vita anche perché fortunatamente le due coltellate non hanno preso organi vitali. Per quanto riguarda la donna, invece, è stata rintracciata e raggiunta dagli agenti della polizia nel suo appartamento. È stata arrestata per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo essere stata in commissariato, è stata rinchiusa in una casa circondariale.