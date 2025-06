Roma, ha un malore durante una liposuzione: morta una donna di 47 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a Roma, dove una donna di 47 anni originaria dell'Ecuador è morta in seguito ad un intervento di liposuzione in uno studio privato. Secondo quanto riferito, la vittima è stata trasportata d'urgenza al Policlinico Umberto I nella notte tra domenica e lunedì, dove i medici hanno tentato inutilmente di rianimarla. Sulla vicenda sta indagando la polizia.

Stando alle prime ricostruzioni, la donna si è sottoposta all'intervento nel pomeriggio dell'8 giugno, in zona Torrevecchia. La procedura è stata interrotta a causa di una sopraggiunta complicazione. Il medico, l'anestesista e l'infermiera avrebbero tentato in un primo momento di praticare le manovre di rianimazione senza chiamare i soccorsi e solo successivamente, dopo qualche ora, avrebbero contattato un'ambulanza privata con un dottore a bordo. Non risultano al momento telefonate con richieste di intervento al 118.

I tre sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura della capitale con l'ipotesi di omicidio colposo, mentre l'ambulatorio è stato sequestrato. I punti su cui gli investigatori dovranno fare chiarezza sono ancora tanti, primi tra tutti la causa del malore rivelatosi fatale e il motivo per cui il servizio di emergenza non è stato immediatamente contattato.

Di recente, a Roma si sono verificate altre due morti a seguito di interventi estetici. Nel novembre scorso, la 22enne di origini siciliane Margaret Spada è deceduta dopo una rinoplastica eseguita dai chirurghi Marco e Marco Antonio Procopio nel loro studio all'Eur.

Poi, la vicenda di, 62enne di Andria vittima di una grave sepsi sempre dopo un intervento di liposuzione, anche in questo caso effettuato in un ambulatorio privato. "Mia madre era piena di buchi, non solo sui fianchi ma ne aveva persino uno sotto il mento", aveva denunciato la figlia Eleonora.