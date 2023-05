Roma, incendio ai cavi della fibra ottica: il fumo invade il ministero

Incendio questa mattina a Roma, per la precisione in via del Clementino, con tanto di fumo che ha invaso gli uffici del ministero della Giustizia lì vicino. Il rogo ha purtroppo danneggiato i cavi della fibra ottica che passano in piazza Nicosia, causando evidenti disagi e mettendo fuori uso il Casellario giudiziale nazionale.

Cosa è successo

L'allarme è scattato questa mattina, intorno alle 7, quando i vigili del fuoco sono accorsi con autobotte e carro schiuma in via della Scrofa, altezza di Via del Clementino, in pieno centro storico della Capitale. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, l'incendio è scoppiato in una galleria dei servizi presente fra piazza Nicosia e via della Scrofa.

Il denso fumo scuro originatosi dal rogo si è diffuso in fretta, e dal sottosuolo si è insinuato all'interno dei locali del ministero della Giustizia. A quell'ora c'erano già delle persone negli uffici, ed è stato necessario procedere con l'evacuazione dei dipendenti del ministero, oltre a quelli dell'Avvocatura Generale dello Stato. Anche alcuni residenti sono stati invitati a lasciare le loro abitazioni.

Malgrado la paura, l'episodio non ha fortunatamente provocato feriti. Ci sono però stati dei problemi dal punto di vista lavorativo. L'incendio, scaturito in un cortile dove passano le linee elettriche e la fibra ottica, ha provocato dei danni che hanno portato al blocco del Casellario giudiziale nazionale. Il sistama, infatti, è fuori uso, e al momento si sta cercado di ripristinare il servizio. A dare la notizia è proprio il ministero della Giustizia: " Incendio piazza Nicosia a #Roma, blocco temporaneo dei servizi del casellario centrale. Tecnici del Ministero al lavoro per il pronto ripristino delle attività ".

#Incendio piazza Nicosia a #Roma, blocco temporaneo dei servizi del casellario centrale. Tecnici del Ministero al lavoro per il pronto ripristino delle attivitàhttps://t.co/FJ5Dg4U6mY — Ministero Giustizia (@minGiustizia) May 11, 2023

La situazione

Per provvedere allo spegnimento dell'incendio, è stato necessario effettuare il distacco della linea sotterranea. Sul posto sono intervenute ben quattro squadre dei vigili del fuoco, affiancate dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

L'area è stata naturalmente messa in sicurezza, e dopo lo spegnimento del rogo sono stati chiamati i tecnici Telecom per il ripristino della fibra ottica. In secondo momento, ai cittadini evacuati è stato permesso di tornate nuovamente nelle loro case. Il servizio del Casellario giudiziale nazionale risulta tuttavia bloccato. I tecnici del ministero, oltre ai direttori degli uffici e al capo dipartimento si trovano sul posto, come richiesto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio.