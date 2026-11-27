Tutto comincia in uno studio di psicoterapia. Una ragazza di 17 anni, seguita per un percorso di sostegno psicologico, avrebbe raccontato al professionista di aver vissuto in passato una dinamica di manipolazioni e pressioni subita da un uomo adulto. Il terapeuta ha formalizzato una segnalazione e così è partita l’indagine della squadra mobile di Roma, coordinata dalla procura capitolina. L’attività investigativa, fondata anche su intercettazioni, ha portato al fermo di due persone: l’uomo e una sua conoscente.

Dai riti alle richieste

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe fatto leva sul malessere adolescenziale della giovane, proponendosi come una figura capace di aiutarla. Il rimedio offerto erano presunti riti di “magia bianca”. In un primo momento le pratiche sarebbero apparse innocue. Dall’inizio del 2024, però, avrebbero preso un’altra piega, trasformandosi in attenzioni di natura sessuale. Stando agli investigatori, queste condotte non avrebbero riguardato soltanto la diciassettenne: anche la figlia della donna con cui l’uomo conviveva ne sarebbe stata destinataria.

Gli accertamenti hanno fatto emergere quello che gli inquirenti definiscono un “rapporto morboso”, costruito e alimentato nel tempo. Nelle conversazioni intercettate, l’uomo avrebbe rivolto alla minore richieste insistenti, descritte come “interlocuzioni abbastanza invasive”, con l’obiettivo di indurla a compiere atti sessuali.

Denaro e regali in cambio di favori

Un altro elemento al vaglio della procura riguarda le offerte economiche. Alla ragazza, secondo l’accusa, sarebbero state promesse somme variabili, da qualche decina fino a qualche centinaio di euro, in cambio di favori sessuali. In altre occasioni il denaro sarebbe stato sostituito dalla promessa di piccoli acquisti, fra cui una sigaretta elettronica: oggetti di poco valore, usati come merce di scambio con una minorenne.

Il ruolo della donna

La posizione della seconda persona fermata è altrettanto delicata. La donna, estranea al nucleo familiare dell’uomo, sarebbe stata secondo gli investigatori “consapevole e complice” delle sue abitudini sessuali. Fra queste, sempre secondo l’ipotesi accusatoria, non era escluso l’uso di materiale fotografico riguardante minori. Si tratta di un aspetto ancora da approfondire e, probabilmente, destinato a pesare sull’evoluzione dell’inchiesta.

L’inchiesta prosegue

Entrambi gli indagati si trovano ora in una struttura detentiva, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa della convalida del fermo. Gli investigatori lavorano per capire se le stesse dinamiche abbiano coinvolto altre ragazze. Il caso dimostra quanto possa essere decisivo l’ascolto di un professionista: è stato proprio il racconto in seduta, raccolto e segnalato con tempestività, a far emergere la vicenda.