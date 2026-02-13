Leggi il settimanale
Cronaca locale |Paura a Formello

Roma, un muro di contenimento frana su una palazzina: un morto e due feriti

Tragedia ieri sera alle porte della Capitale. La vittima è un uomo di 60 anni morto sul colpo

Tragedia nella tarda serata di ieri a Formello, alle porte della Capitale. Intorno alle 22:45 la Squadra 31/A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Campagnano è intervenuta in via Nazario Sauro 48, nel territorio del Comune di Formello, a seguito del crollo di un muro di contenimento che si è abbattuto su un’abitazione sottostante.

Nel cedimento è rimasta coinvolta una persona di circa 60 anni, travolta dai detriti. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

Presenti il funzionario dei Vigili del Fuoco di servizio, i Carabinieri e il personale del 118 per gli adempimenti di competenza.Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare le cause del crollo.

