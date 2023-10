Roma, orrore a Termini: indiano aggredisce con una roncola un ghanese

La stazione Termini di Roma continua ad essere teatro di violenze e si conferma terreno fertile per azioni criminali. Nella notte di lunedì, un 35enne indiano ha colpito alla gola con una roncola un ghanese senza fissa dimora, dopo che aveva cercato di rapinarlo insieme ad un suo complice, anche lui un senzatetto e della stessa nazionalità. L’aggressione è avvenuta in via Giuntoli, a pochi passi dallo scalo ferroviario, e a contattare le forze dell’ordine e il 118 sono stati alcuni dei passanti che hanno assistito alla scena.

Il 35enne è stato arrestato dalla Polfer - polizia ferroviaria - ed è accusato di tentato omicidio.

L'accaduto

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte degli inquirenti ma, dai primi elementi emersi, l’indiano, residente a Reggio Calabria, stava camminando per una delle vie più frequentate e trafficate, in tutte le ore della giornata, nei dintorni della stazione Termini. Si presume che l’uomo stesse uscendo dalla stazione dato che si trovava fuori dal Gate G con il suo trolley e si stava incamminando lungo la via. Ad un certo punto, mentre l’uomo stava proseguendo nella sua direzione, sono comparsi due cittadini ghanesi, entrambi senza fissa dimora che, da tempo, accampavano nei dintorni dello scalo ferroviario come tanti senzatetto che popolano la Capitale. I due si sarebbero avvicinati al 35enne con la scusa di chiedere delle informazioni ma, non appena hanno avuto l’occasione, avrebbero provato a strattonarlo per strappargli dalla sua presa il trolley. L’uomo non si è fatto prendere dal panico e ha reagito, estraendo da una tasca una roncola con cui ha colpito uno dei due assalitori per poi darsi alla fuga.

I soccorsi

Diversi passanti che hanno assistito al tentativo di rapina prima e all’aggressione con la roncola dopo, si sono avvicinati a una pattuglia della Guardia di Finanza a cui hanno raccontato dell’episodio, mentre il complice del ghanese aggredito si è rivolto alla Polfer. Con l’arrivo dell’ambulanza, il ferito è stato trasportato al policlinico Umberto I dove si trova ricoverato in gravi condizioni. La Polfer, grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza e alle testimonianza dei passanti, è riuscita ad arrestare il 35enne.