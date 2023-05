Roma, pugno all'autista del bus: "Mi ha bucato il pallone e non si è fermato"

Sferra un pugno all'autista di un bus per il semplice fatto che il conducente Atac era passato con il mezzo sul suo pallone, bucandoglielo. Il caso a Roma, dove un giovane si è lanciato all'inseguimento del conducente del mezzo fino a quando non è riuscito a vendicarsi.

Il caso choc

La storia ha lasciato increduli prima di tutto gli agenti di polizia intervenuti sul posto per fare luce sulla vicenda. Interrogato sui fatti, il ragazzo non ha esitato a raccontare le sue ragioni. " Mi ha bucato il pallone. Ci è passato sopra con l'autobus, ha fatto il danno e non si è fermato ", ha dichiarato, come riportato da RomaToday.

L'episodio, secondo quanto riferito dalle autorità locali, si è veficato nel corso della serata di ieri, martedì 2 maggio, intorno alle ore 20.

Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, l'allarme è scattato in via Monte Massico a Roma, zona Ionio. Qui l'autista di un mezzo Atac della linea 38 è stato aggredito da un giovane, che lo ha inseguito a bordo della propria auto per poi prenderlo a pugni.

Incredibili le ragioni dell'assalitore. A suo dire, il conducente Atac era passato con il bus sopra al suo pallone, bucandolo. Per questa ragione era salito sulla sua auto, una Lancia Ypsilon, per seguirlo lungo le strade del Tufello. Raggiunta via Monte Massico, aveva usato la sua vettura per tagliare la strada all'autista, che non era riuscito a evitare l'impatto, dando esito a un incidente. Sceso dal mezzo per verificare lo stato del veicolo, il dipendente Atac è stato quindi trattenuto e colpito con un pugno.

L'intervento della polizia

Tanta paura per i passeggeri a bordo del bus. Tre passeggeri sono rimasti contusi dopo l'incidente provocato dal giovane.

Subito dopo l'allarme, sul posto si sono precipitati gli agenti del commissariato Fidene Serpentara, che hanno fermato il giovane aggressore, un ragazzo di 20 anni, e ascoltato il racconto dei testimoni. " Dopo che il bus gli ha bucato il pallone che era finito in mezzo alla strada, è salito a bordo della sua Lancia Ypsilon e si è messo ad inseguire la linea 38. Ci taglia la via, subito dopo averci sorpassato a sinistra. E infine con una manovra abbastanza brusca si è fiondato in mezzo alla strada, purtroppo il conducente non è riuscito ad evitare l'impatto ", è il racconto di uno dei passaggeri, come riportato da Il Messaggero.

Naturalmente il fatto che l'autista avesse bucato il pallone non è valsa come giustificazione per il 20enne, che è stato arrestato per lesioni oltre che denunciato per interruzione di pubblico servizio.