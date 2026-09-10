Roma, straniero ubriaco blocca il traffico e danneggia auto e motorini: ma per lui finisce male

Momenti di forte tensione nella serata di ieri, mercoledì 9 settembre, in piazza Ragusa a Roma, dove uno straniero completamente ubriaco ha bloccato il traffico e danneggiato alcuni motorini in sosta, prima di venire picchiato da un automobilista da lui aggredito pochi istanti prima.

Nel video, ripreso da una palazzina che si affaccia sull’incrocio in cui si è verificato l’episodio e pubblicato da Il Messaggero, è possibile cogliere immediatamente le condizioni di alterazione psico-fisica del facinoroso. L’uomo, a petto nudo e completamente fuori di sé, si è prima piazzato in mezzo alla strada, interrompendo il flusso delle auto, e poi ha iniziato ad accanirsi contro alcuni scooter fermi a bordo strada, buttandoli a terra e dannaggiandoli.

Non pago, lo straniero si è scagliato anche contro alcune vetture in transito, colpendole con pugni e calci, e piazzandosi minacciosamente davanti al cofano con il chiaro obiettivo di provocare il conducente.

Con alcune vetture gli è andata bene, dal momento che dall’abitacolo non è sceso nessuno pronto a misurarsi con lui, poi a un certo punto ha deciso di bloccare il mezzo sbagliato. Convinto che anche in questo caso non sarebbe accaduto nulla, l’extracomunitario si è parato dinanzi alla strada di un’autovettura di colore scuro, colpendo il parabrezza con dei pugni e gridando in direzione del conducente.

Per nulla intimorito, quest’ultimo ha spalancato la portiera e si è scagliato contro di lui, ricevendo presto man forte da un altro cittadino esasperato. Alla fine il facinoroso è stato salvato dal linciaggio da alcuni passanti, i quali hanno impedito ai due uomini di infierire ancora sull’aggressore.

Neppure le botte, tuttavia, sono servite a placarlo completamente. Sul posto si sono precipitate le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118: lo straniero, immobilizzato, è stato condotto in un reparto psichiatrico.

Il video è diventato virale sui social, e in tanti si sono lamentati per l’ennesimo episodio di degrado avvenuto nella Capitale. “Ne ha prese poche, visto che poi ha continuato”, scrive un utente sulla pagina Facebook di Welcome to favelas. “Le persone sono esasperate, anche perché, se pure la polizia li porta via, un bravo giudice li farà uscire... così non andiamo da nessuna parte”, commenta con amarezza un altro. “Boldrini portateli a casa tua questi incivili , ci siamo stufati!”, ironizza un follower.