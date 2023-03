Roma, uomo ucciso a colpi di pistola mentre è dal benzinaio

Paura nella Capitale, dove si registra il terzo omicidio in una settimana. Un uomo di 51 anni è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola ed è morto, mentre si trovava in un distributore di benzina in via dei Ciceri, all’incrocio con via degli Angeli, nella periferia di Torpignattara. È morto sul colpo. Gli aggressori sono fuggiti. Sul posto la polizia. Indagini in corso.