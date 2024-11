Ryanair, furiosa rissa sul Bergamo-Napoli in fase di decollo: il pilota lascia a terra due passeggeri

Quando sembrava che tutto fosse ormai pronto per il decollo, con l'aereo che aveva appena concluso le fasi di "pushback", sul velivolo si è scatenata una furiosa rissa tra passeggeri che ha costretto il pilota a interrompere le operazioni e a fare marcia indietro per evitare inutili rischi alle altre persone che si trovavano a bordo: i due facinorosi sono stati fatti scendere dal velivolo e presi in custodia dagli uomini della Polaria.

Stando a quanto riferito da un testimone all'Eco di Bergamo, i fatti si sono verificati nella serata della scorsa domenica 10 novembre, a bordo di un volo Ryanair in partenza dall'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) con destinazione Napoli. I protagonisti della vicenda, due uomini di nazionalità italiana, avrebbero iniziato a discutere in modo animato per futili motivi a causa del presunto non rispetto delle istruzioni fornite dagli assistenti di volo nelle fasi precedenti il decollo.

Le accuse rivolte da uno dei passeggeri all'altro hanno fatto esplodere una diatriba che tutti a bordo pensavano si sarebbe conclusa rapidamente, anche in considerazione del fatto che il pilota stava effettuando le ultime operazioni prima di prendere posizione in pista e lanciare il velivolo a tutta velocità. Dalle parole si è passati ai fatti, coi due passeggeri che si sono affrontati spintonandosi e colpendosi con forza nonostante i disperati tentativi degli altri viaggiatori e del personale di volo di impedire il contatto.

A bordo, ovviamente, si è scatenato il caos più totale, tanto che il pilota, informato dei fatti dai propri collaboratori, ha deciso di interrompere le procedure di decollo e di fare marcia indietro per liberare la pista di atterraggio e fare ritorno a uno stallo sicuro. Nel frattempo sono stati contattati gli uomini della Polaria operativi presso l'aeroporto di Bergamo, i quali hanno atteso l'arrivo dell'aereo nel parcheggio assegnato dalla torre di controllo pronti a intervenire.

I responsabili dei disordini a bordo del velivolo Ryanair sono stati fatti scendere a terra e quindi presi in consegna dagli agenti, che hanno provveduto alla loro identificazione: ognuno dei due ha raccontato la propria versione dei fatti, ma per entrambi è molto

probabile che arrivi una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Il volo Bergamo-Napoli, alla fine, è potuto ripartire senza i due facinorosi, accumulando tuttavia inevitabilmente un certo ritardo sulla tabella di marcia.