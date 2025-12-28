Sangue a Milano, 19enne accoltellato in via Monte Cervino: è caccia all'aggressore

Ancora sangue sulle strade di Milano. Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato in via Monte Cervino ed è stato soccorso dai carabinieri, che si sono subito messi alla ricerca del responsabile. L'uomo è attualmente in fuga.

L'episodio, stando a quanto riferito sino ad ora, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 28 dicembre. L'aggressione si è consumata in via Monte Cervino, nella periferia nord di Milano, e pare che sia avvenuta al culmine di un'accesa lite scatenatasi fra la vittima e un altro soggetto. Pare che la vicenda si sia verificata alla luce del sole, cosa che ha permesso di dare immediatamente l'allarme. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno prestato assistenza al 19enne e contattato i soccorsi. Interrogato dai militari, il giovane si è rivelato essere un cittadino di nazionalità egiziana.

Il ragazzo ha riferito di aver avuto un diverbio con il suo assalitore per futili motivi in piazzale Arduino. A un tratto, l'uomo ha estratto un oggetto tagliente e lo ha pugnalato al torace, per poi darsi alla fuga. Rimasto ferito, il 19enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove ha ricevuto l'assistenza necessaria.

Intanto le forze dell'ordine sono impegnate nelle ricerche del responsabile.

Sono stati effettuati i necessariin via Monte Cervino, mentre le autorità stanno ascoltando i racconti di alcuni testimoni. Nelle prossime ore saranno inoltre acquisite le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona. Da chiarire, in ogni caso, anche le ragioni che hanno portato alla violenta lite.