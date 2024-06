Sardegna, tragedia lungo la Statale 131: si ribalta mezzo militare Lince, morto un soldato

Incidente sulla Statale 131 nell'Oristanese, Sardegna, dove un mezzo militare Lince si è improvvisamente ribaltato, provocando la morte di uno degli uomini in divisa che trasportava a bordo. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, e adesso sono in corso le verifiche per tentare di capire che cosa sia successo. Nel frattempo, l'altro soldato che viaggiava sul blindato leggero è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato nel corso della giornata di oggi, lunedì 3 giugno, intorno alle ore 17.00. A quanto pare due militari di stanza a Teulada stavano viaggiando a bordo di un Lince, un mezzo blindato leggero di nuova generazione prodotto da Iveco Defence Vehicles di Bolzano, lungo la strada statale 131, quando è accaduto l'imprevedibile. Il veicolo, diretto a Olbia per essere imbarcato, si è improvvisamente rovesciato, finendo con lo schiacciare uno dei soldati.

Immediata la chiamata ai soccorsi. A raggiungere il luogo dell'incidente, individuato al km 102, nel Comune di Tramatza (Oristano), sono stati gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e i tecnici di Anas. Purtoppo non è stato possibile fare nulla per il militare finito sotto il mezzo pesante. L'uomo, un 45enne residente a Sant'Anna Arresi, nel sud della Sardegna, ha perso la vita a causa delle gravissime ferite riportate. I soccorritori hanno soltanto potuto constatare il decesso. Quanto all'altro commilitone, un uomo di 47 anni, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari, dove versa in serie condizioni.

Strada chiusa

Naturalmente il tratto della Statale 131, conosciuta anche come la "Carlo Felice", è stata chiusa in direzione Sassari per permettere ai soccorsi di operare, e agli agenti di polizia di eseguire i primi rilievi. Al momento il traffico verso Sassari "è stato deviato al km 99 in complanare Est mentre il traffico in direzione Cagliari viene deviato al km 104,500 in complanare Ovest" , è stato comunicato da Anas.

Gli inquirenti sono al lavoro per cercare

di ricostruire le dinamiche del terribile incidente. Stando alle ultime rivelazioni, il mezzo si sarebbe ribaltato a seguito dell', che avrebbe fatto perdere aderenza al Lince.