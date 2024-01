Terrore in strada a Sassari, assalto a portavalori: morto il rapinatore

Ascolta ora: "Terrore in strada a Sassari, assalto a portavalori: morto il rapinatore"

Scontro a fuoco questa mattina sulla Ss 131 in provincia di Sassari: un gruppo armato ha infatti assalito un furgone portavalori all'altezza del bivio per Siligo. Alcune persone sono rimaste ferite e ci sarebbe anche un morto. Nel tentativo di fuggire, i criminali hanno dato fuoco a uno dei mezzi, generando una grossa colonna di fumo. La strada è ora chiusa in entrambe le direzioni, mentre un elicottero sorvola la zona.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l'assalto è cominciato intorno alle 8.20 di questa mattina, martedì 31 gennaio, lungo la strada statale 131, in provincia di Sassari, nelle vicinanze del centro commerciale Eurospin. La banda armata è riuscita a bloccare la viabilità con un autocompattatore dei rifiuti, fermando così il transito dei tre portavalori. Non solo. I criminali avrebbero dato fuoco ad alcuni mezzi, e poi collocato una catena a terra e dei chiodi per impedire il passaggio al portavalori. Il mezzo della società Vigilpol era diretto a Cagliari.

Come il furgone si è fermato, due persone incappucciate sono scese da un pick up e si sono dirette verso il loro bersaglio, arrivando anche ad aprire il fuoco. Sul posto, subito dopo aver ricevuto la segnalazione, si sono precipitati i carabinieri di Pozzomaggiore. Il conflitto a fuoco fra i malviventi e i militari è avvenuto poco prima delle ore 9.00. Nella sparatoria, un vigilante sarebbe rimasto ferito a una gamba.

A seguito della sparatoria, i criminali hanno poi tentato la fuga e sono stati inseguiti dai carabinieri della compagnia di Bonorva. I militari avrebbero rinvenuto il pick-up e una Panda usati dai rapinatori per la fuga.

Secondo quanto riferito da La Nuova Sardegna, quattro persone hanno riportato delle ferite a causa di un tamponamento, mentre un uomo è stato raggiunto da un proiettile alla gamba, riportando una lesione. Sempre stando al quotidiano sardo, uno dei rapinatori sarebbe deceduto nel conflitto a fuoco. Gravi anche due guardie giurate. Tre sono stati trasportati all'ospedale di Sassari e uno ad Ozieri.

A causa dell'evento, la strada è stata interdetta al transito da ambo le direzioni, con lunghe code. Il traffico, bloccato all'altezza del bivio per Ardara, viene ora deviato sulla Sassari-Olbia. Le autorità, infatti, stanno svolgendo i necessari rilievi.