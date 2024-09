Scampia, pericolo crolli: sgombero per Vela Gialla e Vela Rossa, 40 famiglie senza casa

Ascolta ora 00:00 00:00

Le condizioni in cui versano i due edifici non garantiscono più la loro abitabilità, motivo per cui il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha infine deciso di firmare le due ordinanze che impongono lo sgombero di due delle Vele di Scampia, per la precisione la Vela Gialla e la Vela Rossa. Ben quaranta famiglie, adesso, si trovano senza casa.

Lo sgombero

Era da tempo che si parlava di una simile decisione del Comune. Nei mesi scorsi, del resto, c'è già stato lo sgombero della Vela Celeste, avvenuto dopo il terribile crollo verificatosi il 22 luglio. Una tragedia che ha causato la morte di tre persone e il ferimento di tredici, fra cui sette bambine. Gli abitanti sono stati costretti a evacuare, malgrado il malcontento generale. Di recente si è saputo che la Vela Celeste non sarà demolita, ma trasformata in un centro di uffici per la Città Metropolitana. Diverso ciò che è in serbo per la Vela Gialla e la Vela Rossa, che, salvo ripensamenti, saranno demolite. Stando a quanto previsto dal progetto "Restart Scampia", al loro posto dovrebbero sorgere altri palazzi, con 160 nuove case.

Quest'oggi il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato le due ordinanze di sgombero, eseguite dalla polizia locale. Gli sgomberi delle Vele sono cominciati in giornata, per un totale di 54 abitazioni interdette e 40 famiglie senza un tetto. Come si legge nel documento, classificato come urgente, lo sgombero si è reso necessario "per motivi di sicurezza a causa dei rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità" . Prima di questa decisione, l'amministrazione comunale si era affidata alla verifiche di tecnici specializzati per valutare le eventuali possibilità di rischio. A ciò si sono accompagnate le diffide inoltrate lo scorso 4 settembre dalla Protezione civile. A preoccupare il Comune, in particolare, sono le condizioni delle rampe di accesso ai due immobili.

Per quanto riguarda la Vela Gialla, ad oggi solo una famiglia su 24 è stata evacuata. Della Vela Rossa, invece, devono essere sgomberati 30 appartamenti, di cui 17 ancora occupati.

Il progetto

Delle sette Vele previste dal progetto originario, sono tre quelle rimaste in piedi.

"opportuno e necessario in relazione alle attuali condizioni d'uso delle rampe di accesso alle unità abitative".

Sia la Vela Rossa che la Vela Gialla sono destinate all'abbattimento, come previsto dal programma di riqualificazione del quartiere. Lo sgombero di oggi è stato ritenuto