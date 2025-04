Scandalo nel Ferrarese, comandante dei vigili positivo all'alcoltest

Ascolta ora 00:00 00:00

Grande imbarazzo a Cento, nel Ferrarese, dove il comandante dei vigili urbani è risultato positivo al test dell'etilometro. Un vero e proprio scandalo per le autorità del posto, specie per i colleghi dell'agente. Si pensi alla sorpresa provata dai carabinieri quando si sono resi conto che l'uomo che avevano fermato era un loro collega.

Stando a quanto riferito, l'episodio si è verificato lo scorso martedì 22 aprile. Gli uomini dell'Arma si trovavano impegnati in un'operazione di controllo delle strade quando, in piena mattina, hanno deciso di fermare alcuni automobilisti. Fra questi si trovava anche il comandante dei vigili locali. L'uomo è risultato positivo all'alcotest, cosa che ha sconcertato non poco i militari che si sono resi conto di chi avevano davanti. Si trattava di un agente delle forze dell'ordine che, almeno in teoria, avrebbe dovuto dare il buon esempio.

Nei confronti dell'uomo è scattato il ritiro della patente, ed è stata comminanta una sanzione amministrativa. Non è esclusa neppure la possibilità di un provvedimento disciplinare. Secondo quanto riferito dal Corriere di Bologna, si tratta del comandante Fabio Ferioli, che esercita il suo ruolo nella stazione di Finale Emilia, in provincia di Modena.

A quanto pare al momento del fermo per il controllo i carabinieri hanno chiesto i documenti, e solo dopo è stato effettuato il test dell'etilometro. A rendere la vicenda ancora più grave è il fatto che Ferioli, pur non trovandosi più in servizio, indossava ancora l'uniforme. Dopo il lavoro si era fermato in un bar. Il test ha rilevato un tasso alcolemico fra gli 0,5 e gli 0,8 grammi per litro. L'uomo non solo è stato denunciato e privato della patente: fra i provvedimenti applicati c'è anche la decurtazione dei piunti.

Il caso ha fatto il giro della città, fino a

diffondersi in tutto il Paese. Resta da vedere cosa faranno le autorità locali: c'è chi parla di, ma su questo aspetto deve ancora decidere l'amministrazione comunale di Finale Emilia.