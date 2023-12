"Non ha mai fatto una cosa del genere", ore d'ansia per la tiktoker Laura la Divina

È scomparsa nel nulla e ha fatto perdere le proprie tracce dalla giornata di ieri, mercoledì 13 dicembre: sono ore d'ansia per la tiktoker Laura la Divina, il cui ultimo contatto risale all'incirca alle ore 17.00. Da quel momento più nulla, e dato che a quanto pare la transgender napoletana stava attraversando un momento delicato e di fragilità la preoccupazione tra amici e conoscenti cresce di ora in ora.

Le ricerche della tiktoker proseguono senza sosta, e un appello per ritrovarla è stato diffuso anche su Chi l'ha visto?, storica trasmissione televisiva in onda sulle frequenze di Rai Tre che si occupa proprio dei casi di persone scomparse.

Personaggio noto sui social network, in particolar modo su Tik Tok, Laura la Divina è divenuta famosa soprattutto per il suo legame con Rita De Crescenzo, altra tiktoker parteopea molto conosciuta che l'ha accolta in casa sua.

Di lei, come anticipato, si è persa ogni traccia dalle 17.00 di mercoledì 13 dicembre, quando la transgender napoetana si è allontanata da casa senza riferire alcun dettaglio: a partire da quel momento il telefono cellulare risulta spento o irraggiungibile. Oltre che cercarla dappertutto, gli amici della tiktoker si sono rivolti alla trasmissione "Chi l'ha visto?" per lanciare un appello a chiunque abbia sue notizie o creda di averla incontrata nelle ore successive alla scomparsa.

La conduttrice Federica Sciarelli ha riferito alcuni dettagli del caso, invitando i telespettatori a contattare la redazione in caso di notizie su Laura la Divina. "Dalle cinque del pomeriggio, ci dicono, si è allontanata" , spiega la giornalista, "però sta attraversando un momento di fragilità e quindi sono tutti molto preoccupati. È una nota tiktoker" . Nel corso della stessa trasmissione sono arrivate numerose segnalazioni di presunti avvistamenti, avvenuti principalmente nella zona di Napoli, anche se purtroppo nessuno di essi ha trovato un riscontro positivo.