Sea, Malpensa e Linate volano ai livelli pre Covid con 35,3 milioni di passeggeri nel 2023

Gli aeroporti di Miano, Malpensa e Linate nel 2023 sono tornati a volare ai livelli pre Covid, ripresa generalizzata certificata dal progetto di bilancio di Sea approvato dal cda assieme ai risultati consolidati del Gruppo Sea e alla Dichiarazione non finanziaria consolidata da cui emerge che il traffico passeggeri ha toccato quota 35,3 milioni, in aumento del 22% rispetto al 2022 ed è stato pari a quello del 2019; l'Ebitda consolidato è il più alto nella storia della società con a 335,3 milioni di euro, superiore di 23 milioni rispetto a quello del 2019.

Il Risultato operativo (Ebit) ha raggiunto 206,2 milioni di euro (199,5 milioni nell’esercizio 2022); l’Ebit è pari a 206,2 milioni di euro; Il Risultato netto di Gruppo è stato 156,2 milioni di euro (182,5 milioni nel 2022) mentre nel 2023 sono stati realizzati investimenti realizzati per 114,2 milioni di euro (76,8 milioni nel 2022) e hanno interessato, fra l’altro, la riqualificazione del Terminal 2 di Milano Malpensa che è stato riaperto il 31 maggio 2023. Infine, L’indebitamento finanziario netto è di 282,3 milioni di euro e registra una riduzione di 105,8 milionirispetto al valore al 31 dicembre 2022 (388,2 milioni di euro).

Gli scali di Malpensa e Linate hanno gestito rispettivamente 25,9 e 9,4 milioni di passeggeri, entrambi in crescita del 22%. La merce trasportata è stata pari a 667 mila tonnellate, in flessione del 7% rispetto al 2022 (+21% rispetto al 2019). Milano Malpensa, da sola, ha movimentato il 65% delle merci a livello nazionale perché dalla Cargo City è transitato l’11,6% in valore di tutte le esportazioni nazionali dirette al di fuori dell’Unione Europea.

Non solo, alla fine dello scorso anno Sea ha registrato performance particolarmente positive in termini di qualità del servizio offerta: l’indice ASQ-Airport Service Quality Overall Satisfaction di Aci Europe ha raggiunto a Linate il punteggio 4,16 (4,08 nel 2022) e 4,01 a Malpensa (3,93 nel 2022); entrambi gli scali sono risultati nel ranking dei migliori in Europa per Aci World, conseguendo l’Airport Service Quality Award 2023. Malpensa è inoltre miglior aeroporto italiano in termini di qualità della connettività aerea, l’unico a far parte della top 10 nel ranking continentale, se si fa riferimento alla quota di Pil europeo raggiungibile in tempi contenuti. Lo scalo si colloca all’8° posto della classifica europea, con l’80,3% contro il 76,7% dell’anno precedente) del Pil europeo raggiungibile entro due ore di viaggio.

I ricavi della gestione, pari a 762,7 milioni di euro, hanno evidenziato un aumento del 3,8% rispetto all’esercizio precedente che comprendeva contributi pubblici da Stato e Regione Lombardia per 144,1 milioni di euro, a parziale compensazione delle perdite economiche causate dalla pandemia. I risultati dell’esercizio 2023 includono invece l’impatto positivo della sentenza relativa ai diritti aeroportuali per 50,6 milioni di euro. Al netto di tali contributi, i ricavi del 2023 sono stati pari a 723,8 milioni di euro, in crescita di 133 milioni di euro rispetto all’esercizio 2022. I costi di gestione sono stati di 429,6 milioni, in diminuzione di 16,8 milioni di euro rispetto al precedente esercizio.

La capogruppo Sea ha chiuso il 2023 con ricavi di gestione pari a 754,9 milioni di euro (728,6 milioni nel 2022) mentre l’Ebtda è pari a 322,9 milioni di euro (280,5 milioni nel 2022) e il risultato netto della Società registra un utile di 153 milioni di euro.

Sul fronte dell’ambiente e della sostenibilità Malpensa e Linate già nel 2021 hanno conseguito il livello 4+ di certificazione dell’Airport Carbon Accreditation, il programma di riduzione volontaria delle emissioni di CO2 promosso da Aci Europe e in occasione dell’assemblea generale di Aci, Sea ha sottoscritto, insieme a un ristretto gruppo di aeroporti europei, un impegno a conseguire l’obiettivo “Net zero” entro il 2030, anticipando l’obiettivo fissato al 2050. Nel 2023 l’impronta carbonica diretta del sistema aeroportuale milanese si è ridotta del 37,4% rispetto all’anno precedente, beneficiando dell’approvvigionamento di quote di energia da fonti green confermando impegni e investimenti su questo fronte.

Non solo, nel 2023 Sea ha avviato un programma diper l’impiego di Saf - Sustainable Aviation Fuel nei due aeroporti e lo scorso 8 giugno il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rilasciato il decreto didel Masterplan di Malpensa al 2035.