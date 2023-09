"Sei mia o ti ammazzo". 17enne minacciata e violentata dall'ex

Un ragazzo di 17 anni, originario di Sorrento, provincia di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri in seguito al provvedimento di misura cautelare emesso dal gip del Tribunale dei minorenni di Napoli. Il giovane è accusato di reati molto gravi tra cui atti persecutori, violenza sessuale e rapina ai danni di una ragazzina, anche lei diciassettenne, che è stata, fino ad alcuni mesi fa, la sua fidanzata.

La giovane ha denunciato alle forze dell’ordine il suo ex ragazzo in seguito alle vessazioni che questi le avrebbe inflitto nel corso dell’estate, per non essere stato in grado di accettare la fine della loro relazione. Ciò che ha spinto la ragazza a rivolgersi alle autorità è stato soprattutto il terrore che la attanagliava da tempo e che non riusciva più a sopportare.

Secondo le prime ricostruzioni, i due coetanei sono stati insieme fino a giugno, prima dell’inizio dell’estate, ma il loro non sembrava essere un amore spensierato come si può pensare che sia a 17 anni. Come riporta Quotidiano Nazionale, sembra che la ragazza abbia voluto lasciare il 17enne in quanto lui aveva degli atteggiamenti bruschi ed aggressivi e questo le è sembrato più che sufficiente per mettere fine alla loro storia d’amore. La cosa, però, non è stata accettata di buon grado dal ragazzo; anzi, il fatto di essere stato lasciato, non ha fatto altro che fomentare la sua aggressività fino a spingerlo ad assumere comportamenti estremamente riprovevoli, sfociati persino nel reato, nei confronti dell’ex fidanzatina.

Il ragazzo ha cominciato a fare stalking all’ex, seguendola dappertutto per farle capire che lui era ancora presente nella sua vita, nonostante lei avesse chiarito che non avevano più niente a che spartire. Dopo avere iniziato con il pedinare la ragazza ovunque, il 17enne ha cominciato a rivolgerle delle minacce, dicendole che se non si fosse rimessa con lui, sarebbe persino stato capace di ucciderla. Le minacce non sono state rivolte solo alla ragazzina ma anche alla sua famiglia, in quanto il ragazzo le aveva detto che avrebbe fatto del male anche ai suoi cari.

Qualche tempo dopo, alle minacce sono seguite le violenze sessuali che non hanno fatto altro che accrescere il senso di afflizione e di paura nella ragazzina. Tutto questo è andato avanti per tre mesi, da giugno a luglio, finché la 17enne non ha trovato la forza di sporgere denuncia nei confronti del suo ex coetaneo.

I carabinieri hanno avviato le indagini grazie alle quali hanno potuto constatare che il giovane aveva iniziato a perseguitare la ragazza dopo che si erano lasciati. Il quadro indiziario è stato sottoposto al vaglio del gip del Tribunale dei Minorenni di Napoli che, a sua volta, ha emesso il provvedimento di misura cautelare nei confronti del ragazzo. Il 17enne è stato arrestato dai militari della compagnia di Sorrento per poi essere condotto all’Istituto penale minorile di Nisida.