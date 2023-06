Serata a ritmo jazz al Diaz 7 con Accordi Disaccordi e Maggie Charlton

Martedì 27 giugno torna la magia del Blue Note Off nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazza del Duomo, per un evento musicale davvero ricco di emozioni e carico di vibrazioni e ritmi che incalzano a suon di musica.

L’appuntamento è con la decima serata di FOOD & FUN, un ciclo di 12 eventi in programma fino alla metà di luglio - con cena e spettacolo - con il gruppo “Accordi Disaccordi Feat. Maggie Charlton” che si esibisce in narrazioni musicali che lasceranno con il fiato sospeso grazie a virtuosismi chitarristici, melodie classiche, suoni latini, influenze blues e ballad.

A conquistare e intrattenere gli ospiti, in una serata davvero speciale, saranno le note scandite dalla band in un mix di brani originali e standard del jazz le cui sonorità combinano le più disparate influenze swing, blues e della musica tradizionale mantenendo una matrice stilistica gipsyjazz. Con loro la giovane promessa Maggie Charlton, vocalist soul jazz. Occasione perfetta per tutti coloro che sapranno godere della buona musica oltre che di un’atmosfera raffinata e aggregante che sempre si respira al Diaz 7.

Gli ultimi due appuntamenti del palinsesto eventi FOOD & FUN 2023 al Diaz 7 fino all’estate, saranno giovedì 6 luglio con il Performer Show SmallDream e la grande serata conclusiva di giovedì 13 luglio, con l’inimitabile DJ Get Far Fargetta.

Due momenti da trascorrere in allegria con gli amici, per anticipare e godere appieno della gioia e spensieratezza che ci attende per le prossime vacanze estive. in una location che sorprende per la bellezza degli spazi interni, dove l’ospite si sente al centro di ogni attenzione, affascinato da un ledwall di oltre 50 metri quadrati per vivere un’esperienza hi-tech immersiva.

Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 21.00, saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena - inizio ore 20.00 - per vivere una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di divertimento e un’offerta gastronomica sempre originale e di altissimo livello.

Prenotazione obbligatoria per cena con spettacolo (28 euro), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni. Ci si può iscrivere all’evento tramite il sito https://www.sisalwincity.it/milano-diaz; indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo h. 20.00); chiamando il numero 3346305677 oppure prenotando direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.

Gli appuntamenti in programma

Martedì 27 giugno Blue Note Off Accordi Disaccordi feat. Maggie Charlton

Giovedì 6 luglio Performer Show SmallDream

Giovedì 13 luglio Dj set Get Far Fargetta