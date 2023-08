Si rompe il femore mentre sta rubando in un negozio (e chiama i soccorsi)

Non si è accontentato di aver trafugato due computer e un telefonino in un negozio di elettronica in un centro commerciale di via Orvieto a Torino e ha deciso, a distanza di poche ore, di ritentare un nuovo colpo, quando all’interno non c’era nessuno. Al ladro, però, l’impresa non è riuscita dato che, mentre cercava di nascondersi, ha avuto un brutto infortunio ed è stato costretto a chiamare i soccorsi autodenunciandosi per il furto che era in procinto di commettere.

Il fatto

Il rapinatore era convinto di portare a casa altri oggetti da rivendere successivamente al mercato nero ma, in seguito a un movimento azzardato, ha fatto scattare l’allarme del negozio. Preso di sprovvista, il 37enne ha cercato un rifugio per evitare che gli agenti della vigilanza lo acciuffassero. L’uomo, come riporta il quotidiano La Stampa , si è arrampicato sugli scaffali ed è riuscito a nascondersi in un’intercapedine della controsoffittatura. Il ladro, però, non aveva calcolato che il peso del suo corpo non poteva essere retto dai leggeri pannelli in cartongesso. Questi ultimi hanno ceduto facendolo precipitare al suolo da quattro metri d’altezza.

La richiesta d’aiuto

Il 37enne si è subito reso conto che la ferita riportata era grave. La rottura del femore gli impediva ogni tipo di movimento ed è a quel punto che ha pensato di chiamare il 112 con il telefonino per farsi soccorrere. Nel giro di pochi minuti in via Orvieto sono giunte alcune volanti della polizia, provenienti dal commissariato di Madonna di Campagna. Allertato il 118 si è scoperto che l’uomo rubava perché tossicodipendente.

Il ricovero in ospedale

Trasportato in ospedale è stato operato e adesso dovrà osservare un periodo di ricovero nel reparto di ortopedia, circa un mese di degenza. Quando sarà dimesso verrà arrestato. Il rapinatore, intanto, è stato denunciato per furto aggravato in relazione all’episodio avvenuto sabato mattina quando era riuscito a entrare e uscire dal negozio con la refurtiva che ha subito rivenduto per comprarsi della droga.