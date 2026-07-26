Sia Meloni a trovare il vincente per Milano

Nel grande baillamme che sta infiammando l’assalto al Palazzo (Marino), con candidati che vanno e aspiranti che vengono, a prevalere sono le vertigini e il desiderio di trovare una bussola con cui orientarsi. E, allora, fra un Cottarelli che getta la spugna a destra, un Calabresi che s’introna a sinistra e un Bernardo che s’accaserma con il generale Vannaci, può essere sfuggita un’affermazione di Ignazio La Russa che merita più attenzione. Perché il presidente del Senato non solo è un politico di lungo corso e nota accortezza, ma è parecchio attento alle vicende di Milano, città che lo ha nietzschianamente fatto diventare quello che è. E, quindi, dopo la colazione organizzata a casa con i possibili levrieri del centrodestra e a rinuncia di Cottarelli ancora fresca, sentirgli dire che della faccenda si dovrà occupare Giorgia Meloni, fa un po’ specie. E allo stesso tempo gli rende onore, dal momento che proprio questo è quello che alla premier un buon consigliere dovrebbe soffiare all’orecchio: perché se lei è Giorgia, Milano è Milano. Stesso orgoglio, uguale necessità di non essere più considerata una lontana provincia dell’impero romano. Roba buona per fienare tasse e per il resto gente che si considera in grado di arrangiarsi da sola. Ed è così di solito, non questa volta. Perché Milano ha bisogno di un buon, anzi di un ottimo candidato che si riprenda la città dopo 15 anni di deriva sinistra. E di qualcuno (autorevole e di carisma) come Meloni che costringa tutti, su chiunque cada la scelta, a fare una degna campagna elettorale. Non fosse così, l’elettore di centrodestra si arrabbierà moltissimo. E non è detto che alle prossime elezioni politiche voterà ancora come l’ultima vola.