Sisal Wincity, la comicità va in scena con Franco Neri

Appuntamento con l’allegria e la comicità venerdì 10 maggio al Diaz 7, il locale a due passi da Piazza del Duomo a Milano, palcoscenico di un evento da non perdere per ritagliarsi il tempo per sorridere e rilassarsi. Va in scena infatti la terza serata della rassegna annuale “Food & Fun–lo show è servito”, che comprende un variegato programma di eventi pensati per soddisfare i gusti del pubblico di tutte le città presidiate dai flagships Wincity (oltre a Milano, protagonista della maggior parte degli eventi, sono coinvolte anche Roma e Firenze) sarà infatti dedicata alla comicità italiana. Un filone dominante nell’offerta di intrattenimento dei Sisal Wincity e che quest’anno sarà ancora più accattivante grazie a tanti artisti davvero d’eccezione che non mancheranno di stupire il pubblico.

A coinvolgere e divertire il pubblico di Diaz 7 questo venerdì, il comico e cabarettista Franco Neri, un artista unico nel panorama italiano che deve la sua grande popolarità a Zelig, nelle vesti di “Franco, oh Franco!”. Neri è un vero professionista della comicità che ha fatto delle sue origini calabresi un carattere distintivo e un bacino inesauribile di risate ripercorrendo, nel suo racconto, il fare tranquillo del sud e la vita frenetica del nord. Una esilarante storia di vita, vicissitudini e folklore, tutta da ridere, di un calabrese integrato al nord.

Gli altri appuntamenti del palinsesto eventi “Food & Fun 2024 – lo show è servito”, vedranno fino alla fine dell’anno la partecipazione di alcuni musicisti del Blue Note Off – il format originale di Blue Note Milano, eventi dedicati alla comicità, al karaoke e, naturalmente, salottini sportivi dedicati al mondo del calcio, per non smettere mai di commentare e dibattere uno sport che appassiona da sempre intere generazioni. Molte quindi le occasioni per distrarsi dalla routine quotidiana e vivere momenti unici e indimenticabili, coccolati anche dal servizio premium e dalla bellezza degli spazi interni dei punti di vendita Sisal Wincity.

Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 21.00, saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena - inizio ore 20 - per godere di una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di intrattenimento e un’offerta gastronomica di altissimo livello.

Queste le modalità di prenotazione obbligatoria per cena con spettacolo di “Fatti una risata con Franco Neri” (30 euro), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni: ci si può iscrivere evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo h. 20.00); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente nella sede di Piazza Diaz, 7.

L’ARTISTA

Torinese doc, d’origine calabrese classe 1963, attore comico e cabarettista da sempre, Franco Neri inizia frequentando la scuola di recitazione e di teatro a cavallo degli anni ’70 - ’80 al Teatro Sperimentale di Grugliasco. Nel 1982 il suo primo spettacolo di cabaret “Professione Meridionale”. La presenza fissa per svariati anni a programmi cult della comicità italiana quali “Zelig Circus”,“Zelig Off” , “Scherzi a Parte” su Canale 5, “Assolo” su LA7, ed a programmi di grande visibilità come “Buona Domenica”, “Maurizio Costanzo Show” , “Matrix” sui canali Mediaset ed a varie edizioni di “ Notte Mediterranea “ “Grazie a tutti” “Aria Fresca” sui canali Rai la sua comicità e molto vicino alla gente.

Franco continua a portare in tour il proprio spettacolo non tralasciando anche l’attività di attore partecipando a film come “Tifosi”. “Santa Maradona” “Sono tornato al nord”, “Amiche mie” “Aspromonte” “Il cielo guarda sotto”. Per tre anni è stato co-conduttore di “Striscia la notizia” al fianco di Ezio Greggio. Questo attore comico che ha fatto delle sue origini calabresi un carattere distintivo e un bacino inesauribile di risate, nel suo spettacolo di cabaret propone un viaggio tra Nord e Sud che mette in evidenza il fare tranquillo del sud e la vita frenetica del nord. Disponibile anche con il suo spettacolo teatrale “Si stava meglio quando si stava peggio”.

GLI APPUNTAMENTI DI SISAL WINCITY FINO A METÀ LUGLIO

Milano Diaz venerdì 10 maggio Comicità: Fatti una risata con Franco Neri

Milano Diaz martedì 14 maggio Blue Note Off: Folco Orselli e Pepe Ragonese

Milano Diaz giovedì 23 maggio Karaoke: spettacolo Karaoke

Milano Diaz martedì 4 giugno Blue Note OFF: in scena Sagi Rei

Milano Diaz venerdì 14 giugno Salottino Sportivo: inizio Europei calcio

Milano Diaz giovedì 11 luglio DJSet: Dj On Stage – DJ Sally Bumps e Sara Kari

Firenze venerdì 12 luglio DJSet : Dj On Stage – DJ Sally Bumps e Sara Kari