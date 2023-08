Sniffa cocaina in diretta sui social e guida contromano: pestato marocchino

Completamente ubriaco e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, viene pestato per aver percorso contromano un tratto di strada nei pressi di una discoteca tra Alassio e Albenga mentre si trovava in diretta su Facebook: il protagonista della vicenda, un 30enne di origini marocchine, si trova ora ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona).

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, tuttora impegnati nelle indagini per risalire all'identità degli aggressori, l'episodio si è verificato nella notte dello scorso 31 luglio, anche la notizia è stata resa pubblica solo poche ore fa. A tentare di far luce sulla vicenda sono i carabinieri della compagnia di Alassio, i quali hanno già acquisito come prova il video che il marocchino stava riprendendo durante la sua diretta su Facebook: un filmato lungo complessivamente circa 50 minuti, anche se sono gli ultimi otto su cui si stanno concentrando maggiormante le attenzioni degli investigatori. In quella porzione della testimonianza audiovisiva, infatti, sarebbero stati inquadrati in modo nitido anche due degli aggressori del nordafricano, che prima di allontanarsi dal luogo del pestaggio si sono piazzati dinanzi alla vettura della vittima.

Cosa è accaduto

Il 30enne stava effettuando una diretta sul gruppo Facebook "Baby gang" mentre si trovava al volante della propria autovettura. Durante il video, il marocchino avrebbe bevuto alcolici e consumato della cocaina a beneficio dei propri followers, prima di rendersi protagonista di una manovra estremamente pericolosa, percorrendo contromano un tratto di strada tra Albenga e Alassio.

A un certo punto, il 30enne viene bloccato da alcune persone che lo redarguiscono: "Sei contromano" , si sente nel video. Nasce una discussione tra il magrebino e il gruppetto: inizialmente ostile, l'automobilista decide di ascoltare il consiglio dei ragazzi e fa inversione. D'improvviso, tuttavia, cambia idea e ritorna verso il gruppetto dopo aver posteggiato la propria vettura proprio dietro quella degli altri ragazzi. La lite prosegue con toni sempre più accesi, fino a che il nordafricano non viene pestato: l'aggressione va avanti per circa un minuto, durante il quale il marocchino invoca pietà in più di un'occasione. Tutto inutile, dato che i ragazzi si fermano solo dopo che un membro del gruppetto grida "Basta" . Dopo essersi resi conto che il telefono della vittima stava trasmettendo una diretta, due di essi, ripresi in quel momento dalla fotocamera, interrompono il collegamento e si allontanano rapidamente dal posto.

Il nordafricano viene ritrovato agonizzante all'interno della propria auto da alcuni passanti: trasportato in ambulanza all'ospedale all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, il 30enne è tuttora ricoverato in gravi condizioni.