Spaccio di droga a Napoli: fermato "Biscottino" del film "La paranza dei bambini"

Il giovane attore Alfredo Turitto è stato tratto in arresto dai carabinieri di Napoli con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Originario del rione Materdei del capoluogo campano, il 19enne è noto al pubblico per il ruolo di "Biscottino" nel film del 2019 "La paranza dei Bambini", storia tratta dall'omonimo libro di Roberto Saviano.

La flagranza di reato

Stando a quanto riferito dagli uomini dell'Arma, l'episodio incriminato si è verificato in via Sergio Abate, quartiere Arenella, nella zona dell'ospedale pediatrico Santobono. È qui che una pattuglia del nucleo operativo della compagnia Vomero ha notato un giovane cedere qualcosa a un uomo che gli si era appena avvicinato. Insospettitisi, i militari, a bordo di uno scooter "civetta", sono quindi prontamente intervenuti. Dopo aver fermato i due protagonisti della scena, hanno potuto constatare che l'oggetto ceduto era una dose di crack.

Turitto, colto in flagranza di reato, è stato quindi perquisito: nella tasca del giubbino che indossava i militari hanno rinvenuto ulteriori quattro dosi della medesima sostanza stupefacente, oltre che un telefono cellulare e un totale di 50 euro in contanti, ritenuti provento del reato. Per il giovane attore, già noto alle forze dell'ordine, è arrivato quindi l'arresto: Turitto si trova ora in attesa di giudizio con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ruolo ne "La paranza dei bambini"

Alfredo Turitto, così come gli altri giovani attori del film "La paranza dei bambini", diretto dal regista Claudio Giovannesi, è stato selezionato al termine di un casting nel quale sono stati esaminati oltre 4mila profili di ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. La maggior parte dei protagonisti proviene da una ricerca fatta "per strada" piuttosto che nei casting "ufficiali".

Due di costoro, tra cui anche lo stesso Turitto, sono stati individuati nel corso di sessioni di selezione avvenute all'interno delle scuole. Stando a quanto riferito da Fanpage, il 19enne frequentava un istituto Alberghiero e riuscì a conquistare i membri della produzione rendendosi protagonista di un'imitazione di Nino D'Angelo particolarmente divertente: per lui arrivò quindi il ruolo di "Biscottino", che lo ha reso celebre al grande pubblico.