"Sta male?". Ma il marocchino lancia sassi contro la polizia

Ha aggredito il capostazione che, vedendolo in difficoltà, aveva tentato di soccorrerlo e successivamente anche gli agenti della Squadra volante di Varese intervenuti sul posto: per questo motivo il responsabile, un marocchino di 38 anni, è stato denunciato in stato di libertà per minacce, danneggiamento, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, martedì 26 dicembre, presso la stazione ferroviaria di Varese Nord. Sono all'incirca le ore 17.30, quando il capostazione in servizio vede un uomo riverso a terra in evidente difficoltà nei pressi del binario 1. Preoccupato per le sue condizioni, l'addetto allo scalo si avvicina con l'intenzione di prestargli soccorso, ma la reazione dell'individuo, un magrebino in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto a un eccessivo consumo di alcol, non è certo quella che ci si attenderebbe da una persona bisognosa di aiuto. Il 38enne, completamente fuori controllo, si rivolta infatti contro il dipendente delle ferrovie, aggredendolo e prendendolo a pugni. Non pago, il facinoroso raccoglie dei sassi da terra e li scaglia contro il posto di polizia, mandando in frantumi alcuni vetri.

La pericolosità del marocchino spinge i presenti a contattare le forze dell'ordine, nella speranza che un loro intervento possa riuscire a placare la sua furia. L'arrivo degli uomini della Squadra volante non serve da deterrente, dato che il 38enne oppone una strenua resistenza, insultandoli e spintonandoli con l'intenzione di allontanarli da sé: gli agenti devono faticare non poco per avere la meglio su di lui e per bloccarlo.

Trasportato al commissariato per le consuete operazioni di identificazione e incriminazione, il magrebino è risultato essere pregiudicato. Per lui è arrivata una denuncia a piege libero per i reati di minacce, danneggiamento, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.