Straniero urina sulla volante dei carabinieri e filma tutto, ma viene assolto: bufera sulla decisione del giudice

Era stato arrestato con l'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, dopo aver urinato su una volante dei carabinieri ed essersi addirittura filmato durante l'atto. Accuse dalle quali il giudice lo ha tuttavia assolto. Protagonista della vicenda dai tratti surreali che arriva da Perugia è un uomo di 24 anni di origini straniere. Stando a quanto riportato oggi da PerugiaToday, l'episodio si è verificato nei giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i Carabinieri impegnati in accertamenti in piazza IV Novembre sono stati allertati dalla centrale operativa, che attraverso le telecamere di videosorveglianza aveva notato un uomo intento a "espletare i propri bisogni fisiologici sopra l'autovettura di servizio istituzionale". Dalle stesse immagini, gli operatori avevano osservato che il soggetto stava riprendendo la scena con il proprio cellulare.

La gazzella in quel momento "non si trovava a vista dei militari". Raggiunta piazza Danti, gli operatori hanno trovato il giovane extracomunitario "con i pantaloni slacciati e gli indumenti intimi abbassati, intento a urinare sulla carrozzeria del veicolo militare". All'arrivo degli agenti, il giovane si trovava a quanto pare in un evidente stato di alterazione psicofisica, con alito vinoso, occhi arrossati e loquacità confusa. Lo stesso avrebbe poi ammesso di aver trascorso l'intera serata consumando bevande alcoliche con amici.

Secondo l’accusa il ventiquattrenne africano stesso avrebbe filmato l'intera scena con il proprio telefono cellulare, realizzando un video della durata di circa 35 secondi. Non solo: lo avrebbe spontaneamente mostrato ai militari, i quali ne hanno poi disposto il sequestro dello smartphone. In sede giudiziaria, il pm aveva chiesto per l'imputato una condanna ad otto mesi di reclusione in quanto il giovane avrebbe urinato "sullo sportello, sulla ruota e sulla maniglia di apertura dell'auto d'istituto dell'Arma, destinata al pubblico servizio", rendendola "temporaneamente inservibile" per la necessità di lavaggio e sanificazione straordinaria.

Una richiesta che è stata tuttavia respinta dal giudice, il quale ha derubricato il reato di danneggiamento e di oltraggio a fatto di lieve entità, disponendo quindi per l’imputato l'da questi capi d’accusa. Lo straniero se l'è quindi cavata con una lieve multa per ubriachezza molesta.