Stupro 21enne: due uomini ripresi da telecamere

La figura di due uomini che passano nella zona incriminata proprio nei minuti della violenza. È da questa immagine, estrapolata dai filmati delle telecamere di sorveglianza, che partono gli inquirenti per trovare i responsabili dello stupro di una studentessa tedesca avvenuto all’alba di giovedì nei pressi di via Giacosa, accanto al parco Trotter.La Procura di Milano, con le indagini affidate ai carabinieri, ha aperto un fascicolo per violenza sessuale. Si cercano appunto due uomini, probabilmente nordafricani, cui ha fatto riferimento anche la 21enne nel proprio racconto. La ragazza si trova a Milano con il progetto Erasmus e studia in una università cittadina. Dall’analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza emergerebbero appunto due figure maschili, riprese da almeno uno degli apparecchi della zona. La giovane ha fatto i primi esami alla clinica Mangiagalli, dove è rimasta fino a ieri mattina, ed è stata raggiunta dai genitori arrivati dalla Germania.Ancora sotto choc, ha presentato formale denuncia ed è stata ascoltata dagli investigatori mettendo a verbale le violenze subite. Le indagini sono coordinate dal pm Maria Letizia Mannella e dal pm Alfonso Serritiello, cui il procuratore Marcello Viola ha coassegnato il fascicolo. Non è escluso che nei prossimi giorni la 21enne possa essere risentita, per cristallizzare meglio i suoi ricordi.La studentessa ha spiegato di essere stata sorpresa alle spalle per strada, aggredita e violentata. Avrebbe trascorso la serata di mercoledì e la notte successiva in giro per i locali del centro, poi mentre stava rientrando nella camera di uno studentato poco distante dal luogo dell’aggressione, è stata sorpresa dai due sconosciuti. Dopo la fuga degli uomini, la vittima ha bloccato due turisti che tornavano in hotel e ha chiesto aiuto. Almeno uno dei due aggressori potrebbe avere notato la ragazza in un locale da cui lei è uscita poco prima dei fatti. Questa ipotesi resta da verificare. Altri accertamenti riguardano le celle telefoniche dell’area interessata e l’analisi delle tracce genetiche prelevate dai vestiti della vittima.