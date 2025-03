SuperEnalotto, ritirata la maxi vincita da 88,2 milioni di euro

Ascolta ora 00:00 00:00

È trascorsa meno di una settimana da quando, giovedì 20 marzo, la fortuna ha assegnato a Roma il primo Jackpot SuperEnalotto del 2025 e l’ufficio Premi Sisal di Roma rende noto che il Jackpot da 88.232.801,88 euro - realizzato con una giocata di soli 3 euro durante il concorso n. 45 delmpopolare gioco è stato riscosso dal fortunato vincitore che ha concluso le procedure di ritiro del premio.

La vincita del Jackpot è stata conseguitanella Capitale presso il punto di vendita Angeletti Marco situato in via della Giustiniana, 271. La sestina vincente è stata: 36-40-49-54-66-83, Jolly 14, SuperStar 44.

Resta riservato il nome del vincitore, il suo volto, sesso ed età ma il dato certo è che - secondo il regolamento di gioco - la somma di 88,2 milioni di euro verrà accreditata entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale: sarà quindi il , quello in cui il nuovo milionario incasserà la sua straordinaria vincita al SuperEnalotto, quella che ha cambiato la sua vita, in un attimo e per sempre.