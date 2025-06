SuperEnalotto, vinti oltre 553mila euro e il Jackpot sale a 8,4 milioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del conorso n. 87 di sabato 31 maggio, con il Jackpot che arriva a 8,4 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera martedì 3 giugno 2025, ma intanto fa festa la persona che ha centrato 1 Punto 5+1 da 553.085,21 euro.

La giocata vincente di 2 euro è stata realizzata a Nova Milanese (MB) presso il punto di vendita Sisal Bar Canzi situato in Via Locatelli, 20. La combinazione fortunata è stata: 4 – 8 – 47 – 48 – 63 – 90 – J 77 – SS 12. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 31 maggio ha assegnato 495.150 vincite.



Modalità di riscossione delle vincite: fino a 520 euro, in un qualsiasi punto di vendita Sisal e se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco; superiori a 520 e fino a 5.200 euro: nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi e se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco; vincite da 5.200 a 52.000 euro: prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal sia per le giocate effettuate sui punti vendita che per quelle fatte online; vincite superiori a 52.

000 euro: prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal (Via Ugo Bassi, 6 - 20159 Milano; Viale Sacco e Vanzetti, 89 - 00155 - Roma) sia per le giocate effettuate sui punti vendita che per quelle fatte online.

