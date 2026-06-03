“Ti squarto, ti facciamo fare una brutta fine”. Maranza minacciano il sindaco durante i controlli

“Io ti squarto e gli altri sanno dove trovarti. Stai attento, ti facciamo fare una brutta fine”. Il sindaco di Porto San Giorgio (Fermo), Valerio Vesprini, si è sentito rivolgere queste parole durante un controllo da una banda di maranza che stazionava nella sua città, come riferito da Il Resto del Carlino . Il primo cittadino era impegnato in alcuni controlli sul territorio, in particolare nell’area costiera, insieme alla polizia locale. È un episodio inquietante, gravissimo, che però non stupisce più: esiste nel nostro Paese un fenomeno sempre più diffuso di controllo del territorio da parte di gruppi organizzati , formati per lo più da giovani e giovanissimi immigrati o italiani di seconda generazione, che non si fanno scrupoli a usare la violenza per affermarsi. O che, sempre più spesso, utilizzano l’intimidazione contro gli italiani per dimostrare loro chi è “più forte”.

A Porto San Giorgio tutto è nato dalle segnalazioni dei bagnanti esasperati dalle scorribande di un gruppo di maranza, che intimidiva la spiaggia con grossi cani, schiamazzi e insulti. In quella parte di città sono recentemente aumentate anche le risse, le aggressioni e le minacce. “Se pensano di mettermi paura si sbagliano. Anzi, certe minacce mi servono solo da stimolo per fare sempre meglio per la sicurezza, la legalità e la salvaguardia dei cittadini per bene. Lotterò fino alla fine affinché quei pochi non rovinino la mia città, che è composta nella sua gran parte da persone oneste che non meritano di vivere sotto scacco di questi pochi teppisti”, ha dichiarato Vesprini a seguito dei fatti.

A seguito del controllo sono stati emessi alcuni daspo urbani e sono state fatte anche denunce, ma in pochi credono che la situazione cambierà radicalmente. “Sono sempre gli stessi. Quelli che hanno monopolizzato piazza Gaslini, la stazione ferroviaria e che un giorno sì e un giorno no saccheggiano i supermercati di quelle zone. Sappiano che qui, da oggi in poi, avranno vita dura”, ha concluso il sindaco di Porto San Giorgio. “I controlli effettuati dall’amministrazione comunale con la polizia locale evidentemente danno fastidio. Dimostrano quanto il sindaco sia nel giusto, per questo oltre che la solidarietà, a lui va il nostro sostegno”, ha dichiarato Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.

“L’episodio, che ha visto protagonisti gruppi di giovani responsabili di comportamenti molesti e causa di crescente disappunto tra cittadini e turisti, rappresenta unche impone attenzione e interventi concreti”, sono le parole di, segretario provinciale del sindacato Sap della Polizia di Stato.