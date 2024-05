Schianto frontale e la tragedia: bimba muore a 8 anni sulle strade di Bergamo

Gravissimo incidente nella notte a Clusone, in provincia di Bergamo. Purtroppo lo schianto è stato violentissimo e una bambina di soli 8 anni ha perso la vita, morendo sul colpo. Gli inquirenti sono adesso al lavoro per ricostruire le dinamiche del frontale e risalire a eventuali responsabilità. La famiglia della piccola è comprensibilmente sotto choc.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, l'incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, martedì 7 maggio, intorno alle 22.40. Due auto si sono scontrate sulla ex statale 671, la provinciale della Valle Seriana. Le informazioni sono ancora scarne, ma a quanto pare le vetture coinvolte sono una Seat Ibiza grigia e una Bmw 320 nera. Sulla Seat Ibiza viaggiavano una nonna con i suoi due nipotini, un bambino e una bambina, mentre sulla Bmw si trovano un uomo e una donna di Clusone. A quanto pare una delle vetture avrebbe sbandato una volta raggiunta la rotonda, al confine con Rovetta, andando a scontrarsi con l'altra. Probabile che la causa sia stata la pioggia.

L'impatto fra i due veicoli è stato violentissimo, tanto che entrambi i mezzi sono andati distrutti e diverse lamiere sono finite sull'asfalto. I soccorsi sono stati allertati subito, e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Clusone e di Gazzaniga, i carabinieri della stazione locali e gli operatori sanitari del 118. Per soccorrere i feriti sono stati mobilitati anche due elicotteri da Brescia e da Sondrio.

I feriti

A restare coinvolti nel grave incidente un uomo di 47 anni e una donna di 60, che viaggiavano sulla Bmw, la nonna di 60 anni e i nipoti di 9 e 8 anni, che si trovavano sulla Ibiza. La nonna di 60 anni, di Castione, è stata trasportata via elisoccorso e in codice rosso all'Ospedale Civili di Brescia. Le sue condizioni sarebbero gravissime. Gli altri tre feriti, invece, sono stati giudicati meno gravi e sono stati trasferiti all'Humanitas Gavazzeni e all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il bambino avrebbe riportato una frattura al femore.

Non è invece stato possibile fare nulla per la bambina di otto anni. La piccola si chiamava Giada Paolella ed è morta sul colpo dopo lo schianto. Il suo corpicino è già stato riconsegnato alla famiglia per i funerali.

Le indagini

Subito dopo l'intervento dei soccorsi la strada è stata chiusa per consentire i rilievi. Secondo i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, fra le due vetture coinvolte si sarebbe verificato un violento frontale. A rendere scivoloso l'asfalto e a far perdere il controllo di una delle auto, finita sull'altra corsia, sarebbe stata la pioggia.

Le indagini sono in corso.