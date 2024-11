Tragedia a Catanzaro: bimba cade dalla finestra, è grave. La madre si uccide in ospedale

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia che lascia increduli e profondamente addolorati quella che arriva dalla provincia di Catanzaro, dove una donna si è tolta la vita a seguito di un gravissimo incidente che ha visto come vittima la figlia di soli sette anni. La bambina, precipitata da una finestra, si trova in gravi condizioni, ma la sua mamma, sconvolta dal dolore, ha deciso di togliersi la vita prima ancora di sapere se la piccola potrà o meno riprendersi.

Il dramma in una casa protetta

Secondo le informazioni arrivate sino ad ora, il terribile episodio si è verificato in una casa protetta a Botricello, in provincia di Catanzaro. Lì vivevano madre e figlia, la prima di trent'anni e la seconda di sette. Questa mattina (mercoledì 27 novembre) la piccola è caduta dalla finestra della struttura d'accoglienza, in circostanze ancora da ricostruire. Con lei si trovava la madre, che nulla avrebbe potuto fare per salvarla.

I soccorsi sono stati allertati subito e la bambina è stata trasportata all'ospedale 'Pugliese Ciaccio' di Catanzaro, dove il personale sanitario si è immediatamente attivato per salvarla. Purtroppo, stando alle ultime notizie, la piccola versa in gravi condizioni ma, almeno per ora, non critiche. A raggiungere l'ospedale, anche i carabinieri di Compagnia di Sellia Marina, incaricati di indagare sulla vicenda. I militari dovranno ricostruire l'accaduto, e cercare di capire se si sia trattato o meno di un incidente.

La disperazione della madre

Purtroppo al dolore per le condizioni della bambina si è aggiunto un nuovo dramma. Distrutta per quanto accaduto alla figlia, la donna si è tolta la vita una volta arrivata in ospedale. La 30enne si è suicidata, lanciandosi dal quinto piano del nosocomio. Per lei non c'è stato nulla da fare. I traumi riportati dalla caduta sono stati fatali.

Ad occuparsi del caso della donna sono gli agenti della Squadra mobile di Catanzaro.

Il rapporto fra madre e figlia

Delle due non sappiamo ancora molto. A quanto pare erano originarie di un paese sito nell'entroterra catanzarese e da qualche anno erano state accolte in una casa famiglia.