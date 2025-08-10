Giovanni Marchionni, morto a 21 anni sullo yacht. Sospetti sulle esalazioni del bagno chimico

Gli inquirenti indagano sulla morte di Giovanni Marchionni, giovane di 21 anni trovato senza vita a bordo di uno yacht ormeggiato nel porticciolo di Marina di Portisco, in Costa Smeralda. Al momento c'è un'ipotesi al vaglio, e la procura della Repubblica di Tempio Pausania ha deciso di aprire un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Il sospetto è che il ragazzo sia stato ucciso dalle esalazioni tossiche uscite dal wc chimico, ma sono ancora tanti i punti da chiarire.

Il corpo del 21enne è stato rinvenuto nella tarda mattinata di venerdì 8 agosto. L'allarme è stato dato subito e sul posto sono arrivati i soccorsi, seguiti poi dagli agenti della polizia scientifica, i vigili del fuoco e gli uomini della Capitaneria di porto. Il primo pensiero è stato che il ragazzo fosse stato ucciso dalle esalazioni tossiche del wc chimico, dal momento che queste possono rivelarsi realmente letali se emesse in luoghi angusti e non ben areati. Stiamo parlando di una sostanza che contiene ammoniaca, formaldeide, glutaraldeide, o cationi di ammonio quaternari in quantità elevate: ciò serve a decomporre i rifiuti, ridurre gli odori e prevenire la proliferazione dei batteri. Purtroppo, se inalate dall'uomo, possono agire sul sistema nervoso e su quello respiratorio, provocando anche un arresto respiratorio. Marchionni si trovava in un ambiente piccolo e con poco riciclo d'aria, dunque l'ipotesi dell'avvelenamento da sostanze tossiche è la più seguita. Mercoledì ci sarà l'autopsia che potrebbe confermare l'ipotesi degli inquirenti.

In attesa del referto, le indagini proseguono. Gli inquirenti si interrogano sulla presenza del 21enne a bordo dello yacht. Si trattava di una vacanza? Il ragazzo, operaio in un cantiere navale di Licola, era un amico/ospite del proprietario dell'imbarcazione? Oppure stava lavorando a bordo della nave, magari come skipper o guardiano (e senza contratto)? " La famiglia nominerà un proprio consulente per l’autopsia. Ci chiediamo: perché Giovanni è rimasto solo tutta la notte a guardia della barca? ", hanno dichiarato Maurizio Capozzo e Gabriele Satta, i legali della famiglia Marchionni, come riportato da Open.